30日の米国株式市場は続落
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;48367.06;-94.87Nasdaq;23419.08;-55.27CME225;50700;+200(大証比)
[NY市場データ]米国株式市場は続落。ダウ平均は94.87ドル安の48367.06ドル、ナスダックは55.27ポイント安の23419.08で取引を終了した。年末に向けた調整が続き、寄り付き後、まちまち。その後、手仕舞い売りが強まったほか、金利高が嫌気され、さらに、ウクライナ・ロシア和平合意期待の後退に続き、トランプ大統領がイランの核能力の再構築に懸念を表明し、再度攻撃する可能性を警告、地政学的リスクが引き続き重しとなり、相場は終日軟調に推移し、終了した。セクター別ではエネルギーや電気通信サービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比120円高の50700円。ADR市場では、対東証比較（ドル156.39円換算）で、東エレク＜8035＞、三菱商事＜8058＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。《FA》
