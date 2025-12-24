関連記事
東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
*19:36JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか保険業、輸送用機器、銀行業、精密機器なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか陸運業、海運業、鉄鋼、石油・石炭製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,573.23 ／ 1.34
2. 陸運業 ／ 2,340.65 ／ 0.63
3. 海運業 ／ 1,759.24 ／ 0.51
4. 鉄鋼 ／ 774.32 ／ 0.50
5. 石油・石炭製品 ／ 2,439.62 ／ 0.20
6. パルプ・紙 ／ 614.25 ／ 0.10
7. 水産・農林業 ／ 722.38 ／ 0.07
8. ガラス・土石製品 ／ 1,776.73 ／ 0.04
9. 食料品 ／ 2,465.25 ／ 0.03
10. 不動産業 ／ 2,630. ／ -0.01
11. 電力・ガス業 ／ 667.84 ／ -0.03
12. 小売業 ／ 2,290.36 ／ -0.03
13. 建設業 ／ 2,705.08 ／ -0.05
14. 化学工業 ／ 2,603.49 ／ -0.08
15. 医薬品 ／ 3,880.14 ／ -0.15
16. 電気機器 ／ 6,288.62 ／ -0.23
17. 機械 ／ 4,162.87 ／ -0.28
18. サービス業 ／ 3,257.23 ／ -0.32
19. 金属製品 ／ 1,643.26 ／ -0.49
20. 証券業 ／ 840.38 ／ -0.49
21. ゴム製品 ／ 5,677.98 ／ -0.54
22. 鉱業 ／ 928.12 ／ -0.59
23. その他金融業 ／ 1,274.19 ／ -0.67
24. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,414.69 ／ -0.74
25. 情報・通信業 ／ 7,547.43 ／ -0.74
26. 繊維業 ／ 859.38 ／ -0.76
27. その他製品 ／ 6,625.59 ／ -0.78
28. 卸売業 ／ 5,009.83 ／ -0.87
29. 精密機器 ／ 12,922.93 ／ -0.92
30. 銀行業 ／ 516.4 ／ -0.95
31. 輸送用機器 ／ 5,135.53 ／ -1.29
32. 保険業 ／ 3,042.49 ／ -1.62
33. 空運業 ／ 239.12 ／ -1.69《FA》
