シーラホールディングス 剰余金の配当
シーラホールディングス＜8887＞は12日開催の取締役会で、2025年11月30日を基準日とする剰余金の配当を行うことについて決議した。
同社は株主への利益還元を重要な経営方針の１つとして位置づけており、業績・財務状況や社会情勢等を勘案しながら継続的かつ積極的な利益還元に努めることを基本方針としている。また、内部留保資金については、財務体質の強化およびM＆A等を含む事業展開に備え確保し、将来にわたる株主利益の向上に努めていくとしている。この方針に基づき、2026年5月期の中間配当については、直近の配当予想の通り、1株あたり6.00円（普通配当5.00円、経営統合記念配当1.00円）とした。配当原資は利益剰余金、配当金総額は2.49億円。なお、2025年12月1日に発効した同社と完全子会社シーラテクノロジーズの合併により、シーラテクノロジーズが11月30日時点で保有していた同社株式にかかる配当金の受領権は消滅するため、実際の配当金支払総額の見込みは2.27億円となる。《NH》
