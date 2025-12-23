関連記事
前日に動いた銘柄 part2 スタートライン、ニューテック、yutoriなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 スタートライン、ニューテック、yutoriなど
銘柄名<コード22日終値⇒前日比
JMDC＜4483＞ 3685 -75
半導体・AI関連への資金シフトも影響か。
GMOインターネット＜4784＞ 736 -23
先週末急伸で戻り売り優勢。
グッドコムアセット＜3475＞ 1195 -44
決算評価の動きにも一旦一巡感か。
ネットプロHD＜7383＞ 561 -23
グロース市場のさえない動きが重し。
アトラグループ＜6029＞ 224 +50
クオンタムリープと資本業務提携。
津田駒＜6217＞ 501 +80
熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発を引き続き材料視。
澤藤電機＜6901＞ 1303 +300
日本モノづくり未来投資がTOBを実施へ。
レダックス＜7602＞ 180 +50
FRHC社と金融事業の合弁を設立へ。
ヒーハイスト＜6433＞ 859 +150
フィジカルAI関連にあらためて関心向かう。
ニューテック＜6734＞ 2640 +443
サクサが実施のTOB価格2650円にサヤ寄せ続く。
テクノホライゾン＜6629＞ 1090 +150
スタンダード市場ではフィジカルAI関連に物色向かう。
RSC＜4664＞ 1247 +99
フィジカルAI関連の一角として捉えられており。
Abalance＜3856＞ 359 -94
第三者委員会の調査結果報告書を引き続きマイナス視。
ANAPHD＜3189＞ 264 -52
株価下放れで短期資金の追随売り誘われる。
辻・本郷ITコンサル＜476A＞ 2436 -374
先週末に新規上場、高値水準からは伸び悩む動きで。
アクリート＜4395＞ 1413 +103
米国のForward Edge-AIとの合弁会社を設立。
yutori＜5892＞ 2675 +396
アカツキなどとの資本・業務提携を発表。
ベビーカレンダー＜7363＞ 1605 +35
25年12月期業績予想の上方修正を発表。
HUMAN MADE＜456A＞ 4015 +215
中国子会社設立を発表。
Lib Work＜1431＞ 660 -10
開発した土を主原料とした新しい建築材料の配合および製造技術に関して、
特許を取得。
TORICO<7138> 314 +74
物色継続で上昇基調維持。
monoAI<5240> 327 +80
買戻し優勢で大幅高に。
アシロ<7378> 1462 +66
アセット・バリューが6.78％保有で思惑。
スタートライン<477A> 1085 -
22日東証グロース市場に新規上場、買い気配継続。
大阪油化工業<4124> 2467 +126
立会外で自社株19万7000株を取得。《CS》
スポンサードリンク