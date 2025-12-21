トヨタ、米国製「カムリ」「ハイランダー」「タンドラ」を輸入販売へ

トヨタ自動車は、かねてより豊田章男会長が公然とコメントして、社内で検討していた米国生産のTOYOTA車を輸入して日本国内で販売する腹案を持っていた。今回、正式に米国で生産するカムリ(Camry)、ハイランダー(Highlander)、タンドラ(Tundra)の3車種を2026年から順次、日本市場への導入を目指すと発表した。

米国で人気のセダン、SUV、ピックアップトラックである3車種を日本で販売し、幅広いユーザーのニーズに対応すると同時に、より良い日米の良好な貿易関係に貢献していくとしている。日米交渉を受け国交省が検討している新制度も活用し、日本への導入を進めていく。

カムリは、その洗練されたデザインと快適性を兼ね備え、優れた燃費性能を誇るセダンであり、米国では長年トップセラーを誇るトヨタのグローバルモデル。ハイランダーは、3列シートかつ広いMPV並みの室内空間と優れた走破性で、都市からアウトドアまで幅広いシーンに対応する、ファミリー層に人気のSUVだ。この2車種は日本市場において、それぞれ2023年、2007年に販売を終了していたが、今回再び導入することとした。

また、タンドラは圧倒的なパワーを持ち、最大牽引能力や品質、耐久性、信頼性に優れたアメリカンカルチャーを代表するピックアップトラック。アウトドア志向が高まり、ライフスタイルが多様化するなかで、他のモデルとは一線を画す個性を、日本市場でも受け入れられると考えているという。

トヨタは、これら3車種のグレードや搭載パワーユニットなどの詳細は明らかにされていない。が、を日本市場に2026年から順次引き渡すべく、引き続き検討を進めていくとしている。(写真左)

■関連記事

・LEXUS、GR GT・GR GT3と共に開発進行中のBEVスポーツカー「LFA Concept」公開

・TOYOTA、2000GT、LFAを引き継ぐ新型のスポーツカー「GR GT」「GR GT3」を発表

・【コラム】自販連、全軽自協発表、11月国内車名別新車販売台数、HONDA N-BOXが前年同期比10.2%減ながら首位に

