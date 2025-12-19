*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1渋沢倉、協立情報通信、メディカル・データ・ビジョンなど

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

渋沢倉＜9304＞ 1249 +53

26年3月期純利益と配当予想を上方修正。

東京電力HD＜9501＞ 642.1 +16.1

柏崎刈羽原発再稼働を1月20日軸に調整と伝わる。

アドソル＜3837＞ 1596 +52

創立50周年記念配当実施を発表。

協立情報通信＜3670＞ 2115 +167

26年3月期業績予想を上方修正。増配予想も発表。

CAICAD＜2315＞ 94 -6

25年10月期業績見込みを下方修正。

PRISMBio＜206A＞ 187 +50

米タラス・バイオと共同研究契約。

メディカル・データ・ビジョン＜3902＞ 1686 +644

日本生命によるTOB価格1693円にサヤ寄せ続く。

Link-U グループ＜4446＞ 1081 +59

17日の大幅安で短期資金の買い戻し優勢か。

NSグループ＜471A＞ 1430 +110

公募組の利食い売り一巡で18日からリバウンドの動き。

オイシックス・ラ・大地＜3182＞ 1499 +98

米投資会社が大株主となる。

ラクスル＜4384＞ 1965 +153

TOB価格上回る株価推移に思惑強まり。

SBI新生銀行＜8303＞ 1800 +177

18日にIPOで堅調スタート、短期的な需給妙味などで。

京成電鉄＜9009＞ 1291.5 +56.5

特に材料も観測されずディフェンシブシフトでリバウンドか。

ちゅうぎんFG＜5832＞ 2426.5 +82

野村證券では目標株価を引き上げ。

ラクス＜3923＞ 1055.5 +41

突っ込み警戒感から自律反発。

SHIFT＜3697＞ 960 +46.5

18日は中小型グロースの一角に押し目買い優勢。

ニッスイ＜1332＞ 1200 +41

チリ企業買収で17日は売りが先行したが。

アスクル＜2678＞ 1432 +29

個人向け通販1月にも再開と17日に伝わる。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 16570 -1230

半導体株安の地合いに押される。

KLab＜3656＞ 348 -41

高値警戒感で利食い優勢、希薄化懸念も拭えず。

日本製鋼所<5631> 7395 -539

ジェフリーズ証券では目標株価を引き下げ。

アサヒ<2502> 1632.5 -99

東アフリカビール事業買収も資金負担を警戒視。

川崎重工業<7012> 11030 -520

防衛省が指名停止処分を調整と伝わる。

イビデン<4062> 11155 -505

エヌビディアなど米半導体関連株下落で。《CS》