前日に動いた銘柄 part1渋沢倉、協立情報通信、メディカル・データ・ビジョンなど
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
渋沢倉＜9304＞ 1249 +53
26年3月期純利益と配当予想を上方修正。
東京電力HD＜9501＞ 642.1 +16.1
柏崎刈羽原発再稼働を1月20日軸に調整と伝わる。
アドソル＜3837＞ 1596 +52
創立50周年記念配当実施を発表。
協立情報通信＜3670＞ 2115 +167
26年3月期業績予想を上方修正。増配予想も発表。
CAICAD＜2315＞ 94 -6
25年10月期業績見込みを下方修正。
PRISMBio＜206A＞ 187 +50
米タラス・バイオと共同研究契約。
メディカル・データ・ビジョン＜3902＞ 1686 +644
日本生命によるTOB価格1693円にサヤ寄せ続く。
Link-U グループ＜4446＞ 1081 +59
17日の大幅安で短期資金の買い戻し優勢か。
NSグループ＜471A＞ 1430 +110
公募組の利食い売り一巡で18日からリバウンドの動き。
オイシックス・ラ・大地＜3182＞ 1499 +98
米投資会社が大株主となる。
ラクスル＜4384＞ 1965 +153
TOB価格上回る株価推移に思惑強まり。
SBI新生銀行＜8303＞ 1800 +177
18日にIPOで堅調スタート、短期的な需給妙味などで。
京成電鉄＜9009＞ 1291.5 +56.5
特に材料も観測されずディフェンシブシフトでリバウンドか。
ちゅうぎんFG＜5832＞ 2426.5 +82
野村證券では目標株価を引き上げ。
ラクス＜3923＞ 1055.5 +41
突っ込み警戒感から自律反発。
SHIFT＜3697＞ 960 +46.5
18日は中小型グロースの一角に押し目買い優勢。
ニッスイ＜1332＞ 1200 +41
チリ企業買収で17日は売りが先行したが。
アスクル＜2678＞ 1432 +29
個人向け通販1月にも再開と17日に伝わる。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 16570 -1230
半導体株安の地合いに押される。
KLab＜3656＞ 348 -41
高値警戒感で利食い優勢、希薄化懸念も拭えず。
日本製鋼所<5631> 7395 -539
ジェフリーズ証券では目標株価を引き下げ。
アサヒ<2502> 1632.5 -99
東アフリカビール事業買収も資金負担を警戒視。
川崎重工業<7012> 11030 -520
防衛省が指名停止処分を調整と伝わる。
イビデン<4062> 11155 -505
エヌビディアなど米半導体関連株下落で。《CS》
