*12:22JST ウェーブロックホールディングス---WHDによる同社株式に対する公開買付けの結果

ウェーブロックホールディングス＜7940＞は17日、WHDが2025年11月4日から実施していた同社の普通株式に対する公開買付けが、2025年12月16日をもって終了し、不成立となったと発表した。

本公開買付けは、応募株券等の数が買付予定数の下限に満たなかったため、不成立となった。なお、同社は、短期的な株式市場からの評価にとらわれず、機動的な意思決定を可能とする経営体制の構築および経営の柔軟性の向上を目的とし、同社株式を非公開化することが企業価値向上のための最良の選択であるとの判断を示していた。

また、本公開買付けが成立することを条件として、2026年3月期の期末配当を行わない方針を決定していたが、公開買付けの不成立を受け、期末配当の方針については改めて、2026年3月期第3四半期（2025年10月-12月）決算短信の発表時に、同期の連結業績予想とあわせて公表する予定である。《NH》