東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反落、日銀会合控え売り優勢
東証グロース市場指数 854.74 -21.04／出来高 2億9521万株／売買代金 1402億円東証グロース市場250指数 650.38 -18.67／出来高 1億6274万株／売買代金 964億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日ぶり反落。値下がり銘柄数は433、値上がり銘柄数は153、変わらずは20。
前日15日の米株式市場でダウ平均は小幅続落。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）への期待が株価の支えとなったが、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まったことや、ハイテクセクターのバブル懸念が株価の重しとなった。
今日のグロ－ス市場は終日、売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は4.13％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、米国で今晩、11月の米雇用統計、18日に11月の米消費者物価指数（CPI）が発表され、18-19日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらの結果を見極めたいとして積極的な買いは限定的だった。一方、東京市場ではこのところ、ひと頃の半導体関連銘柄やAI関連銘柄の集中物色から、内需株や出遅れ株など幅広い銘柄群に投資対象が広がりを見せており、昨日に続き今日も新興市場への資金流入が期待されたが、買いは限定的で、今日の新興市場は終日、売りが優勢の展開だった。
個別では、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が13.1％にとどまったカラダノート＜4014＞、26年1月期業績予想を下方修正したテラドローン＜278A＞、ウォルト・ディズニー・ジャパンと取引契約手掛かりに前日ストップ高で本日は反動安となったcoly＜4175＞、第3四半期累計の営業利益9.0％減が引き続き嫌気されたGENDA＜9166＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞、やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、地域新聞社＜2164＞、GENDAなどが顔を出した。
一方、営業利益が前期93.6％増・今期45.4％増予想で中期経営計画も発表したtripla＜5136＞、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が93.7％となったダイワサイクル＜5888＞、営業利益が前期6.3％減だが今期47.1％増予想と発表したAB&C＜9251＞、オムロンヘルスケアが1株1110円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表した松屋R&D＜7317＞が上げた。時価総額上位銘柄では、ノースサンド＜446A＞やソラコム＜147A＞が上昇。値上がり率上位には、monoAI＜5240＞、カルナバイオ＜4572＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 236| 50| 26.88|
2| 4572|カルナバイオ | 392| 80| 25.64|
3| 5131|リンカーズ | 191| 33| 20.89|
4| 4570|免疫生物研究所 | 1613| 254| 18.69|
5| 7317|松屋Ｒ＆Ｄ | 1054| 150| 16.59|
6| 4166|かっこ | 1149| 150| 15.02|
7| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2000| 245| 13.96|
8| 5136|ｔｒｉｐｌａ | 1864| 216| 13.11|
9| 7050|フロンティアＩ | 2747| 318| 13.09|
10| 168A|イタミアート | 1549| 151| 10.80|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2164|地域新聞社 | 270| -60| -18.18|
2| 9166|ＧＥＮＤＡ | 605| -91| -13.07|
3| 4175|ｃｏｌｙ | 1914| -266| -12.20|
4| 4588|オンコリス | 830| -110| -11.70|
5| 4395|アクリート | 1035| -121| -10.47|
6| 3491|ＧＡ ＴＥＣＨ | 1919| -221| -10.33|
7| 5590|ネットスターズ | 819| -88| -9.70|
8| 278A|テラドローン | 2075| -220| -9.59|
9| 6173|アクアライン | 221| -23| -9.43|
10| 198A|ポストプライム | 212| -22| -9.40|《SK》
