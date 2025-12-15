イトーキ、成長に合わせて使い続ける学習家具「Cretta」の予約販売を開始

■未就学児から大人まで対応する組み合わせ学習家具を投入

イトーキ<7972>(東証プライム)は12月15日、未就学児から大人まで成長や暮らしの変化に応じて使い続けられる組み合わせ学習家具シリーズ「Cretta(クレッタ)」の予約販売を開始したと発表した。デスクサイズや収納、天板カラーを自由に組み合わせられる設計とし、シンプルでコンパクトな家具志向が広がる住環境の潮流を踏まえた新シリーズである。未就学児期のキッズスペースから学生、大人の学習・仕事環境まで長く寄り添うことを狙う。

開発の背景には、学びの場が子ども部屋に限らずリビングなど家全体へ広がり、タブレット学習など学習スタイルが多様化している現状がある。一方で、未就学児向け家具は使用期間が短く、買い替え負担が大きい点が課題となっていた。同社は小さく始め、成長後も用途を変えて使い続けられる「成長対応型」という新たな価値を打ち出した。

■デスク・収納・天板カラーを自由に選択、暮らしの変化に柔軟対応

商品特長は、暮らし方に応じて必要なアイテムのみを選べる組み合わせ型構成に加え、ライフステージごとに用途変更できる柔軟性にある。キッズデスクは成長後に収納ラックとして再利用でき、収納アイテムも段階的に買い足せる。学生・大人向けには広い天板やモニターアーム対応、配線整理機能を備え、学習からワーク用途まで対応する。

デザイン面では、ロの字型脚部による軽やかで端正なシルエットを採用し、北欧・モダン系インテリアにもなじむ。天板は天然木ナラ突板1色と環境配慮素材リノリウム3色の計4色展開とした。厳しい品質基準を満たす安定性に加え、フックや配線トレイを標準装備し使いやすさも追求している。シリーズは12月19日から同社ショールーム「ZA SALON TOKYO」で特別展示を行い、オンラインショップなどで販売する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

