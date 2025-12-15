楽天グループ、第29期株主優待を決定、「楽天モバイル」30GBプランを最大1年無料

■100株以上の株主対象、契約950万回線突破の中核事業を優待に活用

楽天グループ<4755>(東証プライム)は12月12日、第29期株主優待制度の内容を決定したと発表した。2025年12月末時点の株主を対象に、「楽天モバイル」回線の音声+データ30GB/月プランを6カ月間無料で提供する。一定の継続条件を満たした場合、さらに6カ月間の無料提供を追加する。株主への感謝とともに、同社グループの中核サービスである楽天モバイルへの理解を深めてもらうことが目的だ。

■2025年12月末株主が対象、継続条件達成で無料期間を延長

優待対象は、2025年12月末時点の株主名簿に記載された100株以上を保有する株主で、権利付最終日は同年12月26日となる。継続特典は、2025年12月末および2026年6月末の両時点で、同一株主番号で100株以上を継続保有していることが条件だ。途中で株主番号が変更された場合などは、利用開始から6カ月で終了となる。原則として18歳未満は利用不可だが、保護者の手続きにより利用できる場合がある。

楽天モバイルは2020年4月に本格提供を開始し、低廉でシンプルな料金体系を軸に契約数を拡大してきた。2025年11月には契約回線数が950万回線を突破し、2024年6月からはプラチナバンドの提供も開始している。優待の申し込みは2026年3月中旬から専用サイトで受け付ける予定で、詳細は同社コーポレートサイトで案内する。本人確認はスマートフォンとマイナンバーカードを用い、オンラインで完結できる仕組みとした。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)



