クックビズ、ロピア親会社のOICグループと資本業務提携、年間1000人超採用で連携強化

■食品小売・製造・外食まで人材支援を拡張

クックビズ<6558>(東証グロース)は12月10日、スーパーマーケット「食生活♥♥ロピア」などを展開するOICグループと資本業務提携を締結したと発表した。飲食・フード産業に特化した人材サービスを主力とするクックビズは、創業以来培ってきた人材マッチングの知見を基盤に、食関連分野全体への事業拡張を進める方針だ。

提携の背景には、飲食に加え、食品小売、製造、ホテル・レジャー分野における慢性的な人手不足がある。クックビズは「調理」「接客」「店舗マネジメント」などのスキル理解と採用支援ノウハウを生かし、食関連産業全体の採用・定着支援を強化する。OICグループも人材確保を重要課題と位置づけ、両社で企業価値の向上を図る構えだ。

今後は、新卒・中途を含め年間1,000名超の採用を目指す「食生活♥♥ロピア」の採用強化、出向や会議参加を含む人材交流、国内45社のグループ会社の採用支援、水産加工品や惣菜の供給・共同商品開発、さらには海外出店に伴う現地採用支援まで連携を広げる。両社は「食×人」を軸に、バリューチェーン全体と事業承継領域まで視野に入れた協業を本格化させ、グローバル展開を加速させる方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

