関連記事
前日に動いた銘柄 part1ソラスト、JCU、モイなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ソラスト、JCU、モイなど
銘柄名<コード>10日終値⇒前日比
スバル興＜9632＞ 3120 -100
26年1月期純利益予想を下方修正。
イズミ＜8273＞ 2984 +62
1株を3株に分割。
物語コーポ＜3097＞ 4440 +105
11月の既存店売上高6.7％増。10月の0.1％減から増加に転じる。
ロードスター＜3482＞ 2901 +114
東京都千代田区の事務所・共同住宅（販売用不動産）を売却。
モイ＜5031＞ 300 +39
株主優待制度を導入。
スパイダープラス＜4192＞ 321 +27
「S+Report」が清水建設の設備試運転帳票に標準対応し本格導入。
ソラスト＜6197＞ 657 +100
明確な材料は観測されないが再編思惑など優勢か。
JCU＜4975＞ 5050 +705
銅価格の上昇なども手掛かりか。
CIJ＜4826＞ 571 +46
フィジカルAI関連として買われる。
ビューティガレージ＜3180＞ 1494 +106
業績下方修正も想定線であく抜け感が優勢。
DOWA＜5714＞ 6500 +384
SMBC日興証券では投資判断を格上げ。
月島HD＜6332＞ 3050 +212
9日には大和証券が新規に買い推奨。
アイシン＜7259＞ 2946.5 +103.5
円安で自動車関連に物色向かう。
三井金属＜5706＞ 18415 +415
DOWAと同様にSMBC日興証券が格上げ。
東邦チタニウム＜5727＞ 1304 +64
非鉄株上昇の中でリバウンドの動き。
TOTO＜5332＞ 4310 +199
ウォシュレットの累計販売台数7000万台突破と伝わり。
三菱マテリアル＜5711＞ 3342 +126
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
グッドコムアセット＜3475＞ 1161 +42
記念優待実施などを見直しの動きか。
日東紡績＜3110＞ 11760 +340
半導体関連の中でも足元軟調な動きが目立っており。
UACJ＜5741＞ 1880 +66
非鉄株上昇の流れにも乗る。
アステリア<3853> 1043 +34
スペースXのIPO計画報道を材料視。
ユー・エム・シー・エレクトロニクス<6615> 381 -5
株価急伸の反動で利食い売り優勢が続く。
ポールHD<3657> 311 -22
業績下方修正で一転大幅営業減益見通しに。
ライフドリンク カンパニー<2585> 1719 -61
株価下げ止まらず損切り誘う。
フォーカスシステムズ<4662> 1976 -108
特許を手掛かり材料に直近で急伸だが。
任天堂<7974> 11580 -320
10月安値も割り込んで下値不安強まる。
ラクスル<4384> 1250 -50
11日には決算発表を控えているが。《CS》
スポンサードリンク