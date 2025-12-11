*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ソラスト、JCU、モイなど

銘柄名<コード>10日終値⇒前日比

スバル興＜9632＞ 3120 -100

26年1月期純利益予想を下方修正。

イズミ＜8273＞ 2984 +62

1株を3株に分割。

物語コーポ＜3097＞ 4440 +105

11月の既存店売上高6.7％増。10月の0.1％減から増加に転じる。

ロードスター＜3482＞ 2901 +114

東京都千代田区の事務所・共同住宅（販売用不動産）を売却。

モイ＜5031＞ 300 +39

株主優待制度を導入。

スパイダープラス＜4192＞ 321 +27

「S+Report」が清水建設の設備試運転帳票に標準対応し本格導入。

ソラスト＜6197＞ 657 +100

明確な材料は観測されないが再編思惑など優勢か。

JCU＜4975＞ 5050 +705

銅価格の上昇なども手掛かりか。

CIJ＜4826＞ 571 +46

フィジカルAI関連として買われる。

ビューティガレージ＜3180＞ 1494 +106

業績下方修正も想定線であく抜け感が優勢。

DOWA＜5714＞ 6500 +384

SMBC日興証券では投資判断を格上げ。

月島HD＜6332＞ 3050 +212

9日には大和証券が新規に買い推奨。

アイシン＜7259＞ 2946.5 +103.5

円安で自動車関連に物色向かう。

三井金属＜5706＞ 18415 +415

DOWAと同様にSMBC日興証券が格上げ。

東邦チタニウム＜5727＞ 1304 +64

非鉄株上昇の中でリバウンドの動き。

TOTO＜5332＞ 4310 +199

ウォシュレットの累計販売台数7000万台突破と伝わり。

三菱マテリアル＜5711＞ 3342 +126

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

グッドコムアセット＜3475＞ 1161 +42

記念優待実施などを見直しの動きか。

日東紡績＜3110＞ 11760 +340

半導体関連の中でも足元軟調な動きが目立っており。

UACJ＜5741＞ 1880 +66

非鉄株上昇の流れにも乗る。

アステリア<3853> 1043 +34

スペースXのIPO計画報道を材料視。

ユー・エム・シー・エレクトロニクス<6615> 381 -5

株価急伸の反動で利食い売り優勢が続く。

ポールHD<3657> 311 -22

業績下方修正で一転大幅営業減益見通しに。

ライフドリンク カンパニー<2585> 1719 -61

株価下げ止まらず損切り誘う。

フォーカスシステムズ<4662> 1976 -108

特許を手掛かり材料に直近で急伸だが。

任天堂<7974> 11580 -320

10月安値も割り込んで下値不安強まる。

ラクスル<4384> 1250 -50

11日には決算発表を控えているが。《CS》