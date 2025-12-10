関連記事
9日の米国株式市場はまちまち
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47,560.29;-179.03Nasdaq;23,576.49;+30.59CME225;50850;0(大証比)
[NY市場データ]9日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は179.03ドル安 47,560.29ドル、ナスダックは30.59ポイント高23,576.49で取引を終了した。ダウは前日比プラス、ナスダックはマイナスで寄り付き後は小幅な値動きが続いた。市場はFOMC（連邦公開市場委員会）の追加利下げをほぼ織り込んでいるが、10日のFRBパウエル議長の会見やFOMCメンバーによる政策金利見通し（ドットチャート）の発表を見極めたいと様子見ムードが一段と強まった。動意薄の中、ダウはマイナスに転じ、ナスダックはプラス圏に浮上し、取引を終えた。セクター別では自動車・自動車部品が上昇、不動産管理・開発が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比変わらずの50850円。ADR市場では、対東証比較（ドル155.93円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、三井物産＜8031＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。《FA》
スポンサードリンク