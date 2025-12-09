OATアグリオ、株主優待を拡充、ゼリー追加とクオカード増額

■夕張メロンやデコポンゼリーを新たに追加

OATアグリオ<4979>(東証プライム)は12月8日、株主優待制度の一部変更(拡充)を発表した。投資魅力の向上と中長期保有株主の拡大を目的に、優待品の選択肢を広げ、継続保有年数に応じた内容を拡充する。対象は2025年12月末日時点の株主名簿に記載または記録された株主である。

変更後は、100株以上の保有で、継続保有期間1年未満の場合、「当社グループ製品(2500円相当)」「花とみどりのギフト券(2000円分)」「紅まどんなオレンジジュース」「青森産リンゴジュース2本」「夕張メロンピュアゼリー」「くまもとのデコポンゼリー」の6品目から1品を選択できる。1年以上3年未満ではこれに加え1000円のクオカード、3年以上では3000円のクオカードが付与される。

優待品の選択案内は2026年2月中旬に発送予定で、Webまたはハガキで申し込む形式となる。クオカードは3月中旬の定時株主総会招集通知に同封し、食品や商品類は4月下旬から6月中にかけて順次発送する。優待品の詳細や発送時期の変更は同社ホームページで案内する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

