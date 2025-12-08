*12:38JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は小幅続落、ソフトバンクGとアドバンテの2銘柄で約143円押し下げ

8日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり162銘柄、値下がり59銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は小幅続落。18.03円安の50473.84円（出来高概算9億9221万株）で前場の取引を終えている。5日の米国市場でダウ平均は104.05ドル高の47954.99ドル、ナスダックは72.99ポイント高の23578.13で取引を終了。ダウ平均、ナスダック総合指数ともに上昇して寄り付き、その後も堅調に推移した。FOMC（連邦公開市場委員会）での追加利下げ観測が相場を下支えした。ただ週末のポジション調整による売り圧力から上値は重く、終日、小幅な値動きに終始した。前週末の米株市場を横目に、12月8日の日経平均は前営業日比151.22円高の50643.09円と反発でスタート。ただ、直後にマイナス圏に転落し、その後は下げ幅を縮小するものの明確にプラス圏に浮上できずに前場の取引を終了した。12月18-19日に開催される日銀金融政策決定会合では利上げがメインシナリオとなってきているなか、値がさのハイテク株が下落して指数を押し下げた。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞、同2位はアドバンテ＜6857＞となり、2銘柄で日経平均を約143円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはイオン＜8267＞で4.68％安、同2位はレーザーテック＜6920＞で3.28％安だった。

一方、値上がり寄与トップはフジクラ＜5803＞、同2位はコナミG＜9766＞となり、2銘柄で日経平均を約49円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップもフジクラで5.68％高、同2位は三菱地所＜8802＞で4.14％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 50473.84(-18.03)

値上がり銘柄数 162(寄与度+258.97)

値下がり銘柄数 59(寄与度-277.00)

変わらず銘柄数 4

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜5803＞ フジクラ 18230 980 32.76

＜9766＞ コナミG 22900 505 16.88

＜8015＞ 豊田通商 5036 78 7.82

＜6146＞ ディスコ 47240 1140 7.62

＜7733＞ オリンパス 2075 47.5 6.35

＜8830＞ 住友不動産 7498 179 5.98

＜6532＞ ベイカレント 6813 175 5.85

＜9735＞ セコム 5409 84 5.62

＜4507＞ 塩野義製薬 2704.5 53 5.31

＜8802＞ 三菱地所 3772 150 5.01

＜9843＞ ニトリHD 2809 57 4.76

＜8801＞ 三井不動産 1794.5 43.5 4.36

＜6503＞ 三菱電機 4594 126 4.21

＜7832＞ バンナムHD 4360 38 3.81

＜8058＞ 三菱商事 3781 37 3.71

＜8053＞ 住友商事 5006 106 3.54

<7011> 三菱重工業 4186 103 3.44

<5802> 住友電気工業 6778 103 3.44

<6361> 荏原製作所 3920 98 3.28

<4307> 野村総合研究所 6134 95 3.18



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 18810 -475 -95.26

＜6857＞ アドバンテ 20020 -180 -48.13

<8035> 東エレク 32810 -330 -33.09

<9983> ファーストリテ 56530 -210 -16.85

＜6920＞ レーザーテック 31530 -1070 -14.31

＜8267＞ イオン 2404 -118 -11.83

<6954> ファナック 5866 -65 -10.86

<6758> ソニーG 4301 -31 -5.18

<7974> 任天堂 12360 -140 -4.68

<6098> リクルートHD 8214 -35 -3.51

<3382> 7＆iHD 2061.5 -34.5 -3.46

<4704> トレンドマイクロ 7077 -90 -3.01

<4062> イビデン 12615 -90 -3.01

<6301> 小松製作所 5043 -77 -2.57

<8697> JPX 1709 -28 -1.87

<2802> 味の素 3549 -26 -1.74

<6976> 太陽誘電 3812 -49 -1.64

<6305> 日立建機 4620 -40 -1.34

<5713> 住友金属鉱山 5427 -72 -1.20

<2413> エムスリー 2215 -14 -1.12《CS》