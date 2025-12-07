営業利益率46%で継続収益8割超、クラウドシフトで注目の高収益成長SaaS株

【基本情報】株価:8,581円(12月5日終値)/配当利回り:1.24%





国内の注目銘柄を紹介する新連載「ログミーFinanceの#銘柄発掘」。ビジネスモデルやファンダメンタルズの分析を通じて、中長期で保有できる優良銘柄の見極め方が身につく実践的シリーズです。今回は、オービックビジネスコンサルタント(OBC)を取り上げます。

クラウド利用料81.8%、営業利益率46.3%の高収益SaaS企業

業務ソフト「奉行シリーズ」で知られるオービックビジネスコンサルタント(4733)は会計・給与・人事などの基幹業務に特化したソフトメーカーで、日本企業の99パーセントを占める中堅・中小企業を主な顧客としています。累計55万社以上への導入実績を持ち、中堅・中小企業向けERPパッケージで高いシェアを誇っています。

継続収益が8割超、高い顧客ロイヤルティを実現

主力はクラウド型の「奉行 i クラウド」(経理・人事などの基幹システム)と、その周辺業務を担う「奉行クラウドEdge」(経費精算・勤怠など)。2025年3月期の売上高は469億円、営業利益率は46.3パーセントと高収益で、売上の81.8パーセントがクラウド利用料や保守料などの継続収益です。一度導入すると乗り換えの手間が大きい基幹システムの性質がOBCに有利に働いています。

ARRは年平均36%成長、SaaSシフトで成長加速

同社の成長ストーリーの中心は、クラウドへの移行とSaaSシフトです。OBCはかつて買い切り型ソフトが中心でしたが、現在はクラウド型への移行を進め、2025年9月期時点で売上の83.7パーセントを継続収益が占めるまでに転換しています。クラウド売上とARR(年間経常収益)は2023年3月期第2四半期から2026年3月期第2四半期まで年平均36パーセント成長と、高い伸びを維持しています。

中堅・中小企業特化の強みと競争環境

長期投資の観点では、中堅・中小企業市場に特化したポジショニングに加え累計55万社以上の顧客基盤、そして営業利益率46.3パーセントという高い収益性を持ちながら、クラウド移行やSaaSシフトでなお成長余地がある点が魅力です。一方で、他社クラウド会計ソフトや人事・労務系SaaSサービスなどとの競争は激しくなっており、製品力を維持・強化できるかが今後のチェックポイントになります。

