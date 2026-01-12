関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比1520円高の53600円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル157.88円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1520円高の53600円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は237.96ドル高の49504.07ドル、ナスダックは191.33ポイント高の23671.35で取引を終了した。雇用統計が労働市場の底堅さを示し、寄り付き後、上昇。警戒されていたトランプ関税をめぐる最高裁の判断も見送られたためとりあえず安心感が広がり続伸した。相場は終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。ダウは連日過去最高値を更新した。
9日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円36銭へ下落後、158円18銭まで上昇し、157円93銭で引けた。米12月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を下回り一時ドル売りが強まったのち、失業率の低下や平均時給の上昇、さらにミシガン大消費者信頼感指数も予想を上回ったためドル買いに拍車がかかった。高市首相が衆院解散を検討との報道で円売りも強まった模様。ユーロ・ドルは1.1662ドルへ上昇後、1.1618ドルまで下落し、1.1633ドルで引けた。
9日のNY原油先物2月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.36ドル（＋2.35％）の59.12ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8830 (SURYY) 住友不動産 14.00 4421 343 8.41
8035 (TOELY) 東京エレク 128.01 40420 2510 6.62
6857 (ATEYY) アドバンテスト 135.60 21409 1154 5.70
5020 (JXHLY) ENEOS 15.57 1229 58 4.95
6146 (DSCSY) ディスコ 36.40 57468 2468 4.49
「ADR下落率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1697 -85 -4.77
6506 (YASKY) 安川電機 61.90 4886 -140 -2.79
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2052 -23 -1.11
■そのたADR（9日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 221.52 6.92 3497 1
09
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.09 0.31 2698 56
8035 (TOELY) 東京エレク 128.01 10.68 40420 25
10
6758 (SONY.N) ソニー 25.04 -0.21 3953
77
9432 (NTTYY) NTT 25.35 0.06 160 0.9
8058 (MTSUY) 三菱商事 24.44 0.48 3858
76
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.61 0.63 5306 1
71
9983 (FRCOY) ファーストリテ 41.11 3.29 64904 21
54
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 14.10 0.20 4452 18
9
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.67 0.18 5264 1
50
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.00 0.28 1027 -9
78
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.19 0.47 5313 60
8031 (MITSY) 三井物産 620.01 4.51 4894
95
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9473 141
4568 (DSNKY) 第一三共 22.99 0.23 3630
88
9433 (KDDIY) KDDI 17.09 0.04 2698 18
7974 (NTDOY) 任天堂 16.29 0.14 10287 1
22
8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.38 0.30 6059 104
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.65 0.85 1613
41
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.46 0.14 5829
52
6902 (DNZOY) デンソー 14.02 0.40 2213
54
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.10 -0.14 8557 1
36
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.39 -0.12 2903
13
8411 (MFG.N) みずほFG 7.94 0.09 6268 73
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.51 0.29 19751 4
21
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.31 -0.06 5150
70
7741 (HOCPY) HOYA 164.25 3.43 25932 942
6503 (MIELY) 三菱電機 61.70 0.95 4871 1
36
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.35 0.13 3268
74
7751 (CAJPY) キヤノン 30.09 0.13 4751
76
6273 (SMCAY) SMC 18.87 0.70 59584 964
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2348 3
1.5
6146 (DSCSY) ディスコ 36.40 0.20 57468 24
68
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.46 -0.04 2283 13
8053 (SSUMY) 住友商事 36.67 0.18 5789 1
27
6702 (FJTSY) 富士通 27.95 -0.21 4413
77
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.98 3.38 18153 1
48
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.08 -0.13 3499
23
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1697 -
85
8002 (MARUY) 丸紅 29.97 -267.26 473 -41
30
6723 (RNECY) ルネサス 7.81 0.49 2466
86
6954 (FANUY) ファナック 21.04 0.78 6644 1
96
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.68 0.12 3896 45
8801 (MTSFY) 三井不動産 36.00 0.50 1895
38
6301 (KMTUY) 小松製作所 33.79 0.60 5335 1
48
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.52 -0.12 3322
22
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 -0.02 2052 -
23
6857 (ATEYY) アドバンテスト 135.60 6.30 21409 11
54
4543 (TRUMY) テルモ 14.68 0.07 2318 5
1.5
8591 (IX.N) オリックス 30.61 0.42 4833 1
33
（時価総額上位50位、1ドル157.88円換算）《AN》
