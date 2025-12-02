*10:39JST フォーバル---アップルツリー、リユース可能な直管LED照明「FSLEシリーズ」を発売

フォーバル＜8275＞は27日、子会社のアップルツリーが、直管LEDラインナップを一新し、12年間で磨き上げた技術を用いて開発されたフルモデルチェンジ製品「FSLEシリーズ」を2025年12月1日より販売開始すると発表した。

「FSLEシリーズ」は、発光効率200ルーメンパーワットを実現し、環境負荷の低減と電力コスト削減の両立を目指した製品となっている。

FSLEシリーズ」は、リユース(再使用)を前提とした構造を採用し、製品寿命50,000時間の範囲内で最大2回のリユースが可能な設計となっている。このリユース構造により、交換頻度の削減・廃棄物の抑制・資源活用効率の向上を実現。「長く使える照明」という新たな選択肢で、サステナブルな施設運営を支援する。発光効率200lm/Wを実現し、消費電力10Wで全光束2,000 lmを達成。省エネルギーかつ明るさを確保している。さらに、主要規格であるJLMA301や、CISPR11/15にも準拠した高品質製品で、国内自社工場での生産のため、海外情勢においての変動リスクを軽減している。カーボンフットプリント(CFP)算定対応により、導入企業の環境経営、ESG対応を支援する。《AK》