*13:49JST コレックホールディングス---アルテマがアプリペイとメディア協業を開始

コレックホールディングス＜6578＞は28日、運営する国内最大級のゲーム攻略サイト「アルテマ」が、デジタルガレージ＜4819＞が提供するアプリ外課金プラットフォーム「アプリペイ」との連携に伴い、新たに「アプリペイメディアネットワーク」に加入し、メディア協業を開始したことを発表した。

「アプリペイ」は、デジタルガレージが提供する、「決済システム」「WEB ページ(CMS生成)」「カスタマーサポート」「マーケティング」機能を備え、多数のアプリのデジタルコンテンツをアプリ外で購入可能なアプリ外課金プラットフォーム。

今後は、より多くのユーザーに本サービスが利用されるよう、取り扱いタイトルのラインナップを積極的かつ継続的に拡充していく。また、ゲーム攻略ページを閲覧されるユーザーに対しては、情報収集からアイテム購入までをスムーズに繋ぐなど、より快適で価値ある利用体験の提供を目指す。タイトルの拡充とユーザー体験の向上を通じて、本サービスの認知拡大と、ゲーム・アプリ市場のさらなる活性化に貢献していく。《AK》