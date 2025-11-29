*05:24JST NY株式：NYダウは289ドル高、小売や年内の利下げ期待が支援

米国株式市場は続伸。ダウ平均は289.30ドル高の47716.42ドル、ナスダックは151.00ポイント高の23365.69で取引を終了した。

年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが続き終日堅調に推移し、終了した。セクター別ではエネルギー、小売、ソフトウエアサービスが上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落。

半導体のインテル（INTC）は同社が携帯端末アップル（AAPL）のMプロセッサー供給を開始する見通しをアナリストが指摘し、上昇。オンライン小売のアマゾン（AMZN）やディスカウント小売ターゲット（TGT）、ウォルマート（WMT）はブラックフライデーでの売り上げ増期待にそれぞれ上昇。金融サービス会社のジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ（JEF）は証券取引委員会（SEC）が経営破綻した自動車部品メーカーのファースト・ブランズ・グループとの関係を巡り同社を調査しているとの報道が嫌気され、下落した。

シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）は28日、冷却システムの不具合によりアジア、欧州時間帯で10時間取引を停止したのち、主要業務を再開した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》