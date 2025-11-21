*10:59JST プロディライト---2025年10月度主要KPIの進捗状況を公開

プロディライト＜5580＞は20日、2025年10月度月次決算を反映した主要KPIの進捗状況を開示した。同社は情報発信の強化およびフェアディスクロージャーの観点から、主要KPIである「INNOVERA PBX」のアカウント数」および「IP-Lineのチャネル数」について、過去12か月分の推移を月次で公開している。

「INNOVERA PBX」のアカウント数は、2024年11月の42,671から増加を続け、2025年4月に46,808、5月に48,261となり、その後も堅調に推移した。2025年10月には50,438となった。

一方、「IP-Line」のチャネル数は2024年11月の73,381から推移し、2025年4月には75,806、5月には76,667に達した。その後は76,000で緩やかに推移し、2025年10月は76,521となった。

なお、公表される数値は公表時点のものであるとしている。《AK》