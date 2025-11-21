関連記事
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1日東紡績、ディスコ、ユニオンツールなど
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
MS＆AD＜8725＞ 3403 +110
26年3月期業績予想を上方修正。自社株買いも発表。
アバントG＜3836＞ 1779 +90
発行済株式数の4.1％上限の自社株買い発表。
ソニーG＜6758＞ 4461 +129
国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。
三菱電＜6503＞ 4256 +232
国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。
Amazia＜4424＞ 425 +80
19日ストップ高の余勢を駆って上伸。
免疫生物＜4570＞ 1436 +135
抗HIV抗体製造方法の特許査定など引き続き材料視。
日東紡績＜3110＞ 15160 +1640
メリルリンチ日本証券では目標株価を引き上げ。
住友ファーマ＜4506＞ 2702 +264
SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。
ユニオンツール＜6278＞ 8300 +1010
AI基板切削用ドリルなどに期待感続く。
SOMPO＜8630＞ 4955 +472
業績上方修正や自社株買いの発表をポジティブ視。
キオクシアHD＜285A＞ 11335 +500
米サンディスクなども時間外取引で上昇しており。
イビデン＜4062＞ 12535 +895
半導体関連株高で押し目買い優勢。
アドバンテスト＜6857＞ 20835 +1685
エヌビディアが決算発表後に時間外取引で上昇し。
日本シイエムケイ＜6958＞ 490 +30
ハイテク株高で19日まで下げきつかった反動も。
三井E＆S＜7003＞ 6562 +389
25日線レベルの下値支持線意識も強まる。
レゾナック＜4004＞ 6129 +383
半導体関連株高の流れに乗る。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4221 +208
19日にはみずほ証券が目標株価を引き上げ。
住友電気工業＜5802＞ 6388 +446
岩井コスモ証券では目標株価を引き上げ。
TOWA＜6315＞ 2519 +231
エヌビディア時間外上昇で半導体製造装置が買われる。
三井海洋開発＜6269＞ 15455 +1110
JPモルガン・アセットの保有比率上昇。
フジクラ<5803> 18890 +1050
AI関連株にはエヌビディア決算が安心感に。
ディスコ<6146> 47270 +3040
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
ローツェ<6323> 2086.5 +172
半導体製造装置株高の流れで。
古河機械金属<5715> 3770 +245
AI関連の非鉄株として上値追い。《CS》
