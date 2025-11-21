*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1日東紡績、ディスコ、ユニオンツールなど

銘柄名<コード>20日終値⇒前日比

MS＆AD＜8725＞ 3403 +110

26年3月期業績予想を上方修正。自社株買いも発表。

アバントG＜3836＞ 1779 +90

発行済株式数の4.1％上限の自社株買い発表。

ソニーG＜6758＞ 4461 +129

国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。

三菱電＜6503＞ 4256 +232

国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。

Amazia＜4424＞ 425 +80

19日ストップ高の余勢を駆って上伸。

免疫生物＜4570＞ 1436 +135

抗HIV抗体製造方法の特許査定など引き続き材料視。

日東紡績＜3110＞ 15160 +1640

メリルリンチ日本証券では目標株価を引き上げ。

住友ファーマ＜4506＞ 2702 +264

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

ユニオンツール＜6278＞ 8300 +1010

AI基板切削用ドリルなどに期待感続く。

SOMPO＜8630＞ 4955 +472

業績上方修正や自社株買いの発表をポジティブ視。

キオクシアHD＜285A＞ 11335 +500

米サンディスクなども時間外取引で上昇しており。

イビデン＜4062＞ 12535 +895

半導体関連株高で押し目買い優勢。

アドバンテスト＜6857＞ 20835 +1685

エヌビディアが決算発表後に時間外取引で上昇し。

日本シイエムケイ＜6958＞ 490 +30

ハイテク株高で19日まで下げきつかった反動も。

三井E＆S＜7003＞ 6562 +389

25日線レベルの下値支持線意識も強まる。

レゾナック＜4004＞ 6129 +383

半導体関連株高の流れに乗る。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4221 +208

19日にはみずほ証券が目標株価を引き上げ。

住友電気工業＜5802＞ 6388 +446

岩井コスモ証券では目標株価を引き上げ。

TOWA＜6315＞ 2519 +231

エヌビディア時間外上昇で半導体製造装置が買われる。

三井海洋開発＜6269＞ 15455 +1110

JPモルガン・アセットの保有比率上昇。

フジクラ<5803> 18890 +1050

AI関連株にはエヌビディア決算が安心感に。

ディスコ<6146> 47270 +3040

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

ローツェ<6323> 2086.5 +172

半導体製造装置株高の流れで。

古河機械金属<5715> 3770 +245

AI関連の非鉄株として上値追い。《CS》