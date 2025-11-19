*10:49JST 電算システムホールディングス--- Unyteの株式取得(完全子会社化)

電算システムホールディングス＜4072＞は18日、Unyte(本社：東京都渋谷区)の発行済株式の全てを取得し、完全子会社化したことを発表した。同社が推進するブロックチェーン技術を活用した次世代型サービスの開発・提供を強化し、特にDAO(分散型自律組織)やweb3事業の深化を目的とする。

Unyteは2022年に設立されたweb3領域のスタートアップ企業で、DAO領域における開発・構築・運用支援のほか、web3技術を用いた新たなビジネスの創造を企画から開発まで幅広く支援をしており、複数のDAOコミュニティ構築実績を有している。今後は、個人の活動データを客観的に評価するための基盤となる、LLM(大規模言語モデル)を活用したBaasプロダクトの開発や、ブロックチェーン上で「貢献証明」として記録・発行する新プラットフォームを構築し、電算システムが推進するブロックチェーン決済インフラ業務と連携を図る。

同社は、今後、グループ企業が保有する全国の企業・自治体・教育期間との取引ネットワークを活かし、Unyteと協業で案件発掘や社会実装プロジェクトの推進を行っていく。《NH》