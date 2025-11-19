*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 アサカ理研、RSC、安永など

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

住友電気工業＜5802＞ 5941 -592

AI関連株の一角として過熱警戒感も残り。

フジクラ＜5803＞ 17875 -1965

米ハイテク株下落でAI関連が全般軟化。

古河電気工業＜5801＞ 9350 -980

電線株が揃ってきつい下げに。

楽天銀行＜5838＞ 6925 -527

長期金利上昇も銀行株は全面安に。

イビデン＜4062＞ 12140 -1125

地合い悪化で前日に上昇の反動安。

キオクシアHD＜285A＞ 10260 -905

米サンディスク株価上昇だが半導体関連株安に押される。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 18820 -1520

米ナスダック安や日経平均の大幅下落で。

ベイカレント＜6532＞ 6595 -368

前日にかけての自律反発にも一巡感。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3200 -235

モルガン・スタンレーMUFG証券では中立でカバレッジ。

日本通信＜9424＞ 143 -8

地合い悪化で短期資金の戻り売り優勢。

日本マイクロニクス＜6871＞ 6280 -450

半導体株安で戻り売り優勢。

RSC＜4664＞ 905 +150

ソフトバンクロボティクスとの資本業務提携を引き続き材料視。

アサカ理研＜5724＞ 2199 +199

レアアース関連として関心続く高値更新で上値妙味も広がる。

安永＜7271＞ 1149 +136

業績上方修正や増配を引き続き材料視。

Bitcoin Japan＜8105＞ 424 -100

ビットコイン関連の株価下落も売り材料視で。

メタプラネット＜3350＞ 338 -45

ビットコイン価格の下落基調が継続で。

VIS＜130A＞ 527 +6

島根大学と共同研究を開始。

BRUNO＜3140＞ 1030 +33

特別株主優待を実施。

ダイワサイクル＜5888＞ 3245 -365

10月の既存店売上高が6.5％減。9月の2.4％減から減少率拡大。

マイクロアド＜9553＞ 560 -16

営業利益が前期99.4％増・今期33.0％増予想で株主優待制度の導入も

発表し前日ストップ高。本日も買い人気継続で始まるがその後失速。

PRISMBio<206A> 204 +3

小野薬<4528>との創薬提携で初回マイルストンを達成し

前日ストップ高。本日は反動安。

博展<2173> 844 +102

引き続き25年12月期業績予想の上方修正が手掛かり。

BUYSELL<7685> 3575 -185

25年12月期利益予想を上方修正し前日人気化。本日は反動安。

ブランディング<7067> 985 0

Enjin<7370>と資本業務提携。上値は重い。

Schoo<264A> 582 +2

営業利益が前期2.4倍だが今期8.3％減予想と発表し前日ストップ安。

本日も売り地合い継続。

ジンジブ<142A> 775 +47

チエル<3933>子会社が手掛ける進路情報事業を買収。

上昇して始まるが買い続かず。《HM》