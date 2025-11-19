関連記事
前日に動いた銘柄 part2 アサカ理研、RSC、安永など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 アサカ理研、RSC、安永など
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
住友電気工業＜5802＞ 5941 -592
AI関連株の一角として過熱警戒感も残り。
フジクラ＜5803＞ 17875 -1965
米ハイテク株下落でAI関連が全般軟化。
古河電気工業＜5801＞ 9350 -980
電線株が揃ってきつい下げに。
楽天銀行＜5838＞ 6925 -527
長期金利上昇も銀行株は全面安に。
イビデン＜4062＞ 12140 -1125
地合い悪化で前日に上昇の反動安。
キオクシアHD＜285A＞ 10260 -905
米サンディスク株価上昇だが半導体関連株安に押される。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 18820 -1520
米ナスダック安や日経平均の大幅下落で。
ベイカレント＜6532＞ 6595 -368
前日にかけての自律反発にも一巡感。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3200 -235
モルガン・スタンレーMUFG証券では中立でカバレッジ。
日本通信＜9424＞ 143 -8
地合い悪化で短期資金の戻り売り優勢。
日本マイクロニクス＜6871＞ 6280 -450
半導体株安で戻り売り優勢。
RSC＜4664＞ 905 +150
ソフトバンクロボティクスとの資本業務提携を引き続き材料視。
アサカ理研＜5724＞ 2199 +199
レアアース関連として関心続く高値更新で上値妙味も広がる。
安永＜7271＞ 1149 +136
業績上方修正や増配を引き続き材料視。
Bitcoin Japan＜8105＞ 424 -100
ビットコイン関連の株価下落も売り材料視で。
メタプラネット＜3350＞ 338 -45
ビットコイン価格の下落基調が継続で。
VIS＜130A＞ 527 +6
島根大学と共同研究を開始。
BRUNO＜3140＞ 1030 +33
特別株主優待を実施。
ダイワサイクル＜5888＞ 3245 -365
10月の既存店売上高が6.5％減。9月の2.4％減から減少率拡大。
マイクロアド＜9553＞ 560 -16
営業利益が前期99.4％増・今期33.0％増予想で株主優待制度の導入も
発表し前日ストップ高。本日も買い人気継続で始まるがその後失速。
PRISMBio<206A> 204 +3
小野薬<4528>との創薬提携で初回マイルストンを達成し
前日ストップ高。本日は反動安。
博展<2173> 844 +102
引き続き25年12月期業績予想の上方修正が手掛かり。
BUYSELL<7685> 3575 -185
25年12月期利益予想を上方修正し前日人気化。本日は反動安。
ブランディング<7067> 985 0
Enjin<7370>と資本業務提携。上値は重い。
Schoo<264A> 582 +2
営業利益が前期2.4倍だが今期8.3％減予想と発表し前日ストップ安。
本日も売り地合い継続。
ジンジブ<142A> 775 +47
チエル<3933>子会社が手掛ける進路情報事業を買収。
上昇して始まるが買い続かず。《HM》
スポンサードリンク