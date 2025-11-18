*14:13JST プロジェクトホールディングス---3Qは増収・黒字転換、通期予想の上方修正を発表

プロジェクトホールディングス＜9246＞は14日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比2.8%増の40.33億円、営業利益が0.66億円（前年同期は2.01億円の損失）、経常利益が0.59億円（同2.39億円の損失）、親会社株主に帰属する四半期純利益が0.51億円（同0.17億円の損失）となった。

デジタルトランスフォーメーション事業における新卒入社を始めとする新入社員の稼働開始を主要因として、増収となった。また増収に加え、社内コンサルタントのアサインが好調に進捗したこと、外注比率が低減していることを主要因とした売上総利益率の改善に伴い、営業黒字で着地した。

2025年12月期通期の業績予想については、同日、連結業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比2.3%増の54.00億円（前回予想と変わらず）、営業利益が1.20億円（前回予想比140.0%増）、経常利益が1.10億円（同175.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益が0.70億円（同250.0%増）としている。《NH》