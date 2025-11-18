*12:09JST アドバンスクリエイト---2026年9月期通期業績予想を開示、4.5億円の黒字を見込む

アドバンスクリエイト＜8798＞は14日、2026年9月期（2025年10月2025年9）月）の通期連結業績予想を開示した。売上高は前期比20.3%増の79.50億円、営業利益は6.50億円、経常利益は5.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益は4.50億円、1株当たり当期純利益は14.09円と見込んでいる。

なお、一部メディアでは同社の業績予想が非開示と報道されているものの、同数値は14日付の決算短信にて開示済みである。

同日開示した2025年9月期連結決算は、売上高66.08億円、営業損失6.06億円、経常損失9.24億円、親会社株主に帰属する当期純損失が15.39億円となった。当期純損益は赤字であるものの、前年度の当期純損失22.50億円からは大幅に縮小しており、さらに四半期ごとでは、第4四半期において営業黒字化および当期純損益黒字化を達成している。《AK》