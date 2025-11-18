*11:22JST オーバル---2Qは増収・2ケタ増益、センサ部門とサービス部門が増収

オーバル＜7727＞は14日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比3.4%増の73.73億円、営業利益が同33.3%増の9.19億円、経常利益が同53.3%増の9.57億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同42.2%増の6.00億円となった。

センサ部門の売上高は前年同期比4.2%増の49.97億円となった。受注高は49.14億円（前年同期比7.3%増）となった。

システム部門の売上高は前年同期比5.5%減の8.71億円となった。受注高は6.26億円（同66.3%減）となった。

サービス部門の売上高は前年同期比6.6%増の15.04億円となった。受注高は15.76億円（同4.9%増）となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比3.0%増の155.00億円、営業利益が同1.9%増の14.50億円、経常利益が同5.9%増の15.30億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同10.7%減の9.20億円とする期初計画を据え置いている。《AK》