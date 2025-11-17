*18:41JST STG---2Qは増収、9月にE-Cast Industries Sdn. Bhd.を子会社化

STG＜5858＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比6.1%増の30.44億円、営業利益が同56.2%減の0.79億円、経常利益が同50.2%減の1.01億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同54.6%減の0.70億円となった。

同社グループでは、中期経営計画目標の達成に向けて「同業他社にはない独自の技術力を基に成長し、事業の拡大を実現させる」というコンセプトに基づく戦略に取り組んだ。今後も成長スピードを上げていくためには生産能力の向上が必須であり、また、生産能力を支える人員の確保も必要であることから、2025年9月29日、E-Cast Industries Sdn. Bhd.を子会社化した。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。売上高が前期比5.8%増（前回予想比3.7%増）の68.00億円、営業利益が同34.0%減（同43.9%減）の3.20億円、経常利益が同33.7%減（同40.9%減）の3.40億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同35.8%減（同40.9%減）の2.50億円としている。《NH》