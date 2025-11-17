*17:17JST INEST---2Qは増収・営業利益は大幅増益、一時金収益からストック収益への転換を加速

INEST ＜7111＞は14日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算（IFRS）を発表した。売上収益が前年同期比4.3%増の90.89億円、営業利益が同221.8%増の1.02億円、税引前利益が0.51億円（前年同期は0.17億円の損失）、親会社の所有者に帰属する中間損失が1.28億円（同0.24億円の損失）となった。

同社グループを取り巻く事業環境は、顧客ニーズの多様化と市場構造の変化が同時に進行している。宅配水事業においては、防災意識の定着や水質・安全性への関心の高まりを背景に、ウォーターサーバー市場が堅調に推移している。不動産関連サービス分野では、入居者の利便性向上を目的としたより具体的な「生活の中の困りごと」に入り込んだサポートサービスの需要が拡大し、特にコールセンターを活用した専門的サポートへのニーズが高まっている。ライフコンサルティング分野においては、従来の商品販売型から総合的なライフプランニングサービスへの転換が求められている。同社グループは、これらの変化を持続的成長の機会と捉え、事業構造の転換と収益基盤の強化を推進し、一時金収益からストック収益への転換を一層加速させ、変化の激しい市場環境においても安定的な収益構造の確立と持続的な成長を目指している。顧客との関係性を一過性の取引から長期的な信頼関係へと深化させることで、経営の予測可能性と安定性を高め、企業価値の向上に努めた。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上収益が前期比10.3%減の170.00億円、営業利益が同19.7%増の2.50億円、親会社の所有者に帰属する当期利益が同6.4%増の0.45億円とする期初計画を据え置いている。《NH》