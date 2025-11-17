*13:17JST アール・エス・シー---ソフトバンクロボティクスとAI警備分野で資本業務提携

アール・エス・シー＜4664＞は14日、ソフトバンクグループ＜9984＞の子会社であるソフトバンクロボティクスとAI警備ソリューションに関する資本業務提携契約を締結したと発表した。

これにより、ソフトバンクロボティクスは同社の普通株式180,000株を取得し、持株比率5.89％の第3位株主となった。

業務提携では、ソフトバンクロボティクスが持つ「SBX AI 警備」や清掃ロボットなどの先進技術と、同社の現場運用力を組み合わせることで、従来人手に依存していた警備・清掃業務の自動化と業務効率の飛躍的な向上を図る。AIによるリアルタイムの異常検知や、日常清掃業務の自律化により、警備・清掃品質の均一化・高水準化も目指す。

加えて、両社はAI遠隔警備サービスの実現に向けて共同出資会社を設立予定で、監視カメラによる遠隔監視とAIによる迅速な警備対応を組み合わせることで、少人数でのインシデント予兆の早期発見を実現する。遠隔モニタリングにも「SBX警備AI」を活用する計画。

さらに、警備業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進すべく、ソフトバンクロボティクスの技術とデータを活用した実証実験を通じて、新たなビジネスモデルの構築や業界標準の確立を目指す。同社はこれに対応する専門部門も新設し、今後の共創体制を強化していく。《NH》