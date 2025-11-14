*21:27JST IACEトラベル---2Qは2ケタ増収増益、BTM、官庁・公務、米軍サービスが伸長し全体の成長を牽引

IACEトラベル＜343A＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比18.0%増の15.06億円、営業利益が同49.7%増の4.10億円、経常利益が同55.6%増の4.15億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同47.0%増の2.81億円となった。

BTMサービスは、クラウド出張手配システム「Smart BTM」の利用企業が堅調に増加し、平均月間利用企業社数は1,222社（前年同期比11.6%増）となった。これに伴い、予約件数も58,737件（同13.4%増）に増加した。さらに、単価は13,460円（同18.0%増）と増加し、売上高は前年同期比33.8%増となった。官庁・公務サービスは、国内出張及び団体の受注が増加し、売上高は同35.7%増となった。個人サービスは、韓国行きパッケージツアーの受注が減少し、売上高は同17.6%減となった。米軍サービスは、国内パッケージツアーや団体の受注が増加し、売上高は同25.3%増となった。海外サービスは、メキシコ子会社での法人出張受注が減少したことから、売上高は同15.4%減となった。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比11.4%増の30.00億円、営業利益が同12.0%増の6.80億円、経常利益が同11.0%増の6.52億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同10.9%増の4.37億円とする期初計画を据え置いている。《AK》