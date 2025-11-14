*19:22JST CSSホールディングス---剰余金の配当（最高益記念配当を含む期末配当）

CSSホールディングス＜2304＞は11日、2025年9月30日を基準日とする剰余金の配当を実施すると発表した。

今回の配当は、普通配当20円に加え、記念配当10円を上乗せした1株当たり30円となり、前年同期の1株当たり20円（普通配当10円・記念配当10円）を上回る水準となる。配当の総額は1.53億円で、効力発生日は2025年12月22日、配当原資は利益剰余金とされている。

これにより、2025年9月期の年間配当金は中間配当15円と合わせて1株当たり45円となる。

同社は中期経営計画の初年度にあたる2025年9月期において、連結売上高が194.99億円（前年同期比10.6％増）、連結営業利益が7.17億円（同20.4％増）、連結経常利益が7.42億円（同17.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益が5.87億円（同36.8％増）と、いずれも過去最高を更新した。

今回の記念配当は、これらの好業績を背景とした株主還元強化の一環であり、継続的な安定配当に加え、業績に応じた柔軟な還元姿勢を示す。《NH》