*10:34JST イノベーションHD---26年3月期の連結業績予想を上方修正、併せて増配を発表

イノベーションHD＜3484＞は13日、2026年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。

店舗転貸借、不動産売買、家賃保証の全事業が好調で、上半期までの進捗及び各事業における今後の見通し等を反映し、売上高188.72億円（前期比13.3％増）から193.88億円（前期比16.4％増）へ、営業利益16.04億円（前期比16.1％増）から17.43億円（前期比26.2％増）へ、経常利益15.78億円（前期比10.3％増）から19.35億円（前期比35.2％増）へ、親会社株主に帰属する中間純利益10.30億円（前期比0.1％増）から12.74億円（前期比23.8％増）へと、収益共に上方修正となった。

また、同日付で配当予想の修正を発表しており、2026年3月期の期末配当予想を1株当たり34円（従来予想の1株当たり配当30円から4円の増配）としている。

同社では、配当は経営基盤の強化や将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としているという。《AK》