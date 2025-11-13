関連記事
ウェーブロックホールディングス 株式の公開買付に関わる公開買付者の考えについて
記事提供元：フィスコ
*12:43JST ウェーブロックホールディングス---株式の公開買付に関わる公開買付者の考えについて
ウェーブロックホールディングス＜7940＞は12日、2025年10月31日よりWHD（以下、公開買付者）が開始した同社株式に対する公開買付（買付け期間：2025年12月16日）について、公開買付者の考え方を示した。この発表は、公開買付者が同社に対して行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づいて公表するものである。
公開買付者は本公開買付けの公正性を担保する観点から、公開買付期間を2025年11月4日から2025年12月16日までの30営業日とした。
この公開買付における同社株式1株当たりの買付け等の価格について、公開買付者は同社が開示している財務情報等の資料、企業価値を引き下げる要因となり得る事項も踏まえた事業及び財務状況の多面的・総合的な分析、過去に公表された類似事例のプレミアム水準並びに、設置された特別委員会との協議・交渉等を総合的に勘案し、本公開買付価格を921円に決定した。
なお、今回の公開買付では、買付予定数の下限を5,630,100株（所有割合：66.67％）としているが、仮に応募株数が買付予定数の下限を満たさず公開買付が不成立となった場合、公開買付者は株式の非公開化を断念するため、同社は引き続き上場企業として企業価値の向上を追求していくことになる。
公開買付者は、同社並びにその子会社及び関連会社を取り巻く課題を解決し、今後更に企業価値を向上させていくためには、中長期的な観点で見た抜本的な施策が必要と考えており、そのためには同社株式の非公開化が不可欠であるとしている。《NH》
スポンサードリンク