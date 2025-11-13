関連記事
前日に動いた銘柄 part2 助川電気、MTG、ランディックスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 助川電気、MTG、ランディックスなど
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
サンケン電気＜6707＞ 6018 -703
純損益下方修正で赤字幅拡大へ。
日本化学工業＜4092＞ 2520 -343
7-9月期営業利益は減益率が拡大。
タカラバイオ＜4974＞ 822 -83
最終赤字への下方修正や無配転落を嫌気。
NISSHA＜7915＞ 1220 -90
上半期大幅減益で通期予想を下方修正。
タカラトミー＜7867＞ 2965.5 -244.5
7-9月期営業利益はコンセンサス下振れ着地に。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 21910 -785
AI関連株の過熱警戒感も映し決算発表受け出尽くし感先行。
ツバキ・ナカシマ＜6464＞ 379 -17
7-9月期も最終赤字決算に。
THK＜6481＞ 3889 -209
今期業績予想は想定以上の下方修正に。
UACJ＜5741＞ 2043 -57
通期事業利益据え置きなどマイナス視。
TOYO TIRE＜5105＞ 4166 -29
通期営業益上方修正もコンセンサスには未達。
TOWA＜6315＞ 2499 -133
決算評価の動きにも一服感で。
日本電波工業＜6779＞ 1012 -42
通期上方修正もコンセンサスに届かず。
楽天銀行＜5838＞ 7654 -426
決算サプライズ乏しく利食い売りにつながる。
日本ビジネスシステムズ＜5036＞ 1472 -98
好決算発表だが出尽くし感優勢か。
ニチレイ＜2871＞ 1793.5 -41.5
通期業績予想は大幅に下方修正。
ミナトHD＜6862＞ 1001 +150
上半期の大幅増益決算を評価。
ジオマテック＜6907＞ 1432 +300
三井金属と次世代半導体パッケージ向け特殊キャリアの事業化を促進と。
Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ＜8105＞ 924 +150
業績下方修正後は悪材料出尽くし感優勢に。
ユビキタスAI＜3858＞ 503 +80
11日には耐量子暗号への対応を低価格マイコンで実現と伝わる。
札幌臨床検査センター＜9776＞ 1951 +218
株式非公開化、1965円へのサヤ寄せ続く。
助川電気<7711> 7620 +1000
経産省の原発・送配電に公的融資を引き続き材料視。
愛眼<9854> 189 +13
上半期営業黒字転換を評価。
扶桑電通<7505> 1531 -330
今期の大幅減益見通しを嫌気。
エクサウィザーズ<4259> 743 +100
26年3月期営業利益予想を上方修正。
タスキHD<166A> 774 +100
営業利益が前期2.1倍・今期24.8％増予想。
配当方針の変更も発表。
ROXX<241A> 625 -150
前期営業損益が7.21億円の赤字。
今期は0.45億円の黒字予想。
ZETA<6031> 321 +13
第3四半期（25年7-9月）の営業損益が0.52億円の赤字で11日売られる。
12日は押し目買いも。
ビーマップ<4316> 911 -67
上期営業損益が2.05億円の赤字。
第1四半期の1.19億円の赤字から赤字幅が拡大。
MTG<7806> 4370 +700
営業利益が前期2.9倍・今期21.1％増予想。
カバー<5253> 1707 -200
上期営業利益20.9％減。
第1四半期の16.5％増から減益に転じる。
Welby<4438> 520 +80
11日ストップ高の余勢を駆って上伸。
坪田ラボ<4890> 323 -5
上期営業損益が3.51億円の赤字。
前年同期の0.69億円の黒字から赤字に転じる。
ランディックス<2981> 2895 +446
26年3月期利益と配当予想を上方修正。
設立25周年記念株主優待も発表《CS》
スポンサードリンク