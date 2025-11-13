*01:23JST 中西製作所---2026年3月期第2四半期は営業利益、経常利益とも会社計画未達で着地も通期計画は据え置き

中西製作所＜5941＞は10日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）決算を発表した。売上高は前年同期比1.5%増の169.12億円、営業利益は同14.4%減の5.44億円、経常利益は同14.5%減の6.18億円、中間純利益が同14.9%減の3.89億円となった。

業務用厨房機器製造販売事業の売上高は前年同期比1.5%増の168.61億円、セグメント利益は同14.3%減の5.22億円となった。

不動産賃貸事業の売上高は同0.1%増の0.50億円、セグメント利益は同16.2%減の0.21億円となった。

2026年3月期通期の業績予想については、売上高が前期比0.2%増の400.00億円、営業利益が同24.0%減の20.00億円、経常利益が同24.7%減の21.00億円、当期純利益が同17.0%減の15.00億円とする期初計画を据え置いている。《ST》