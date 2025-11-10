関連記事
東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか鉱業、金属製品、ガラス・土石製品、証券業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほかサービス業、水産・農林業、医薬品、海運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 2,231.79 ／ 3.03
2. 鉱業 ／ 861.48 ／ 2.83
3. 金属製品 ／ 1,650.77 ／ 2.24
4. ガラス・土石製品 ／ 1,698.65 ／ 1.74
5. 証券業 ／ 771. ／ 1.50
6. 情報・通信業 ／ 8,064.26 ／ 1.42
7. その他金融業 ／ 1,165.23 ／ 1.40
8. 非鉄金属 ／ 3,448.17 ／ 1.32
9. パルプ・紙 ／ 562.7 ／ 1.23
10. 電力・ガス業 ／ 651.42 ／ 1.19
11. 不動産業 ／ 2,411.26 ／ 1.18
12. 小売業 ／ 2,254.97 ／ 1.16
13. 電気機器 ／ 6,282.41 ／ 1.09
14. 繊維業 ／ 815.59 ／ 1.07
15. 精密機器 ／ 13,401.34 ／ 0.98
16. 建設業 ／ 2,478.97 ／ 0.95
17. 空運業 ／ 237.25 ／ 0.73
18. 銀行業 ／ 461.56 ／ 0.72
19. 化学工業 ／ 2,519.23 ／ 0.70
20. ゴム製品 ／ 5,379.76 ／ 0.60
21. 陸運業 ／ 2,284.77 ／ 0.59
22. 保険業 ／ 2,816.38 ／ 0.47
23. 機械 ／ 4,330.57 ／ 0.29
24. 卸売業 ／ 4,795.54 ／ 0.27
25. 鉄鋼 ／ 732.62 ／ 0.26
26. 輸送用機器 ／ 4,864.25 ／ -0.13
27. 食料品 ／ 2,414.4 ／ -0.34
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,170.08 ／ -0.58
29. 海運業 ／ 1,727.43 ／ -0.71
30. 医薬品 ／ 3,488.76 ／ -0.86
31. 水産・農林業 ／ 679.59 ／ -0.87
32. サービス業 ／ 3,092.25 ／ -1.10
33. その他製品 ／ 7,572.05 ／ -2.17《CS》
