*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 日東紡績、リクルートHD、フルヤ金属など

銘柄名<コード>7日終値⇒前日比

セガサミーHD＜6460＞ 2644.5 -129.5

上期営業利益69.3％減。通期予想に対する進捗率18.9％。

キッコーマン＜2801＞ 1368.5 +137.5

26年3月期事業利益と純利益予想を上方修正。

IIJ＜3774＞ 2902.5 +163.5

上期営業利益30.6％増。

ミズノ＜8022＞ 3005 +226

上期営業利益7.7％増。第1四半期の3.3％減から増益に転じる。

ソリトン＜3040＞ 1771 +121

第3四半期累計の営業利益79.0％増。上期の22.5％増から増益率拡大。

邦チタニウム＜5727＞ 1379 -70

26年3月期売上高・営業利益・純利益予想を下方修正。

日東紡績＜3110＞ 9780 +1500

固定資産譲渡で最終利益を大幅上方修正へ。

リクルートHD＜6098＞ 8487 +1176

7-9月期決算は市場予想を上振れる着地に。

フルヤ金属＜7826＞ 3100 +338

第1四半期決算時から通期予想を大幅上方修正。

M＆A総研＜9552＞ 1309 +92

今期大幅増益見通し引き続き評価で押し目買い優勢。

ゴールドウイン＜8111＞ 2961.5 +223

7-9月期大幅増益決算でコンセンサス上振れ。

ヨシムラフード＜2884＞ 707 +48

北海道の冷凍ホタテの中国出荷再開を材料視。

日油＜4403＞ 2931.5 +160

上方修正や増配評価の動きが続く。

良品計画＜7453＞ 3403 +158

10月の月次評価の動きが強まる格好か。

中外製薬＜4519＞ 7468 +517

FDA発表の国家優先バウチャーにオルフォルグリプロン含まれる。

太陽HD＜4626＞ 8775 +619

上方修正や増配を見直しで押し目買い優勢。

野村総合研究所＜4307＞ 6003 +291

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。

いちご＜2337＞ 387 +19

自社株買いの実施発表を好材料視。

スクエニHD＜9684＞ 3214 +192

7-9月期営業利益は市場予想上回る急回復に。

日産自動車＜7201＞ 351.5 +14.6

上半期決算発表であく抜け感も先行。

グリーHD<3632> 409 +19

第1四半期営業黒字転換をポジティブ材料視。

シグマクシス<6088> 725 +25

6日は業績下方修正で大幅安となったが。

神戸物産<3038> 3760 +159

ディフェンシブ銘柄として資金が向かう。

山一電機<6941> 5270 +320

業績・配当予想の上方修正を引き続き材料視。

KDDI<9433> 2580.5 +111.5

堅調なモバイル事業などをポジティブ視へ。

日本ケミコン<6997> 1191 -316

通期業績予想を大幅に下方修正。

カナデビア<7004> 927 -220

想定以上の大幅な下方修正をマイナス視。

アンビス<7071> 427 -100

今期の大幅減益ガイダンスをマイナス視。

味の素<2802> 3623 -700

上半期事業利益は減益に転じる。

太陽誘電<6976> 3645 -700

業績上方修正も市場想定線で出尽くし感が先行。

日本板硝子<5202> 436 -85

上半期の市場予想下振れや通期業績据え置きに失望感優勢。

メイコー<6787> 9060 -730

決算は想定線にとどまり出尽くし感が優勢となる。

ローム<6963> 2051 -319

上方修正幅が小幅にとどまりネガティブ視。《CS》