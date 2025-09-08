関連記事
GMOメディア ブラウザゲームプラットフォーム「Vポイントゲームパーク」で9月1日からVポイントとの連携を開始
記事提供元：フィスコ
GMOメディア---ブラウザゲームプラットフォーム「Vポイントゲームパーク」で9月1日からVポイントとの連携を開始
GMOメディア＜6180＞とCCCMKホールディングス（以下、CCCMKHD）は1日、ブラウザゲームプラットフォーム「Vポイントゲームパーク」をリリースした。同時にVポイントとの連携も開始する。
このプラットフォームの開始にあたり、同社とカルチュア・エンタテインメントは「TSUTAYA オンラインゲーム」を「Vポイントゲームパーク」へサービス統合することに合意した。これにより、「TSUTAYA オンラインゲーム」はサービスを終了するが、「Vポイントゲームパーク」へのアカウント移行希望者は、ゲームデータを引き継ぐことで、これまでと同様にゲームを楽しみながら、Vポイントを貯めることも可能。
同社は「Vポイントゲームパーク」の開始に伴い、CCCMKHDが提供するVポイントを導入する。これにより、Vポイント利用者（V会員）は「Vポイントゲームパーク」のゲームをプレイし、各種達成条件をクリアすることで、Vポイントを獲得できる。
今回の取り組みを通じて、同社はVポイントのサービスにおける事業展開をさらに強化し、ユーザーの拡大を図るとともに、さらなる成長をめざす。今後は、新たなコンテンツや施策を順次取り入れることで、ユーザーが一層楽しめるサービスの提供に努める。《AK》
