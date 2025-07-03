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今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 サービス業PMI(6月) 51.5
09:30 総合PMI(6月) 51.4
10:30 高田日銀審議委員が三重県金融経済懇談会で講演、同記者会見
参議院選挙の公示
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(5月) 50.46億豪ドル 54.13億豪ドル
10:45 中・財新サービス業PMI(6月) 51.1
10:45 中・財新総合PMI(6月) 49.6
14:00 印・サービス業PMI確定値(6月) 60.7
14:00 印・総合PMI確定値(6月) 61.0
15:30 スイス・消費者物価指数(6月) -0.1％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月) 50.0
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(6月) 50.2
21:30 加・貿易収支(5月) -60.5億加ドル -71.4億加ドル
21:30 米・非農業部門雇用者数(6月) 11.6万人 13.9万人
21:30 米・失業率(6月) 4.3％ 4.2％
21:30 米・平均時給(6月) 3.9％ 3.9％
21:30 米・貿易収支(5月) -672億ドル -616億ドル
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.6万件
22:00 ブ・サービス業PMI(6月) 49.6
22:00 ブ・総合PMI(6月) 49.1
22:45 米・サービス業PMI(6月) 53.1
22:45 米・総合PMI(6月) 52.8
23:00 米・製造業受注(5月) 7.8％ -3.7％
23:00 米・ISM非製造業景況指数(6月) 50.4 49.9
米・アトランタ連銀総裁が講演
欧・ECB議事要旨(6月会合)
仏・フランス国際経済会議(5日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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