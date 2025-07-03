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今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

2025年7月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　サービス業PMI(6月)　　51.5
09:30　総合PMI(6月)　　51.4
10:30　高田日銀審議委員が三重県金融経済懇談会で講演、同記者会見


参議院選挙の公示


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(5月)　50.46億豪ドル　54.13億豪ドル
10:45　中・財新サービス業PMI(6月)　　51.1
10:45　中・財新総合PMI(6月)　　49.6
14:00　印・サービス業PMI確定値(6月)　　60.7
14:00　印・総合PMI確定値(6月)　　61.0
15:30　スイス・消費者物価指数(6月)　　-0.1％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月)　　50.0
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(6月)　　50.2
21:30　加・貿易収支(5月)　-60.5億加ドル　-71.4億加ドル
21:30　米・非農業部門雇用者数(6月)　11.6万人　13.9万人
21:30　米・失業率(6月)　4.3％　4.2％
21:30　米・平均時給(6月)　3.9％　3.9％
21:30　米・貿易収支(5月)　-672億ドル　-616億ドル
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.6万件
22:00　ブ・サービス業PMI(6月)　　49.6
22:00　ブ・総合PMI(6月)　　49.1
22:45　米・サービス業PMI(6月)　　53.1
22:45　米・総合PMI(6月)　　52.8
23:00　米・製造業受注(5月)　7.8％　-3.7％
23:00　米・ISM非製造業景況指数(6月)　50.4　49.9


米・アトランタ連銀総裁が講演

欧・ECB議事要旨(6月会合)

仏・フランス国際経済会議(5日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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