*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、英GDP改定値、独失業率(失業保険申請率)など

＜国内＞

08:50 鉱工業生産(5月) 3.5％ -1.1％

14:00 住宅着工件数(5月) -15.2％ -26.6％



レントが東証スタンダードに新規上場(公開価格:4330円)

リップスが東証グロースに新規上場(公開価格:3130円)



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(6月) 49.7 49.5

10:30 中・非製造業PMI(6月) 50.3 50.3

10:30 中・総合PMI(6月) 50.4

15:00 英・GDP改定値(1-3月) 1.3％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(6月) 6.3％

17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(5月) 4.0％ 3.9％

19:30 印・鉱工業生産(5月) 2.3％ 2.7％

19:30 印・財政赤字(5月) 1兆8630億ルピー

20:25 ブ・週次景気動向調査

20:30 ブ・基礎的財政収支(5月) 142億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(5月) 61.7％

21:00 独・消費者物価指数(6月) 2.1％

21:00 南ア・貿易収支(5月) 141億ランド

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(6月) 42.8 40.5



印・銀行貸出(5月) 10.3％

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が討論会で発言

欧・ECBフォーラム(7月2日まで)、ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が開会の辞

米・フィラデルフィア連銀のハーカー総裁が退任

香港国家安全維持法(国安法)の施行から5年



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》