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今日の注目スケジュール：中製造業PMI、英GDP改定値、独失業率(失業保険申請率)など

2025年6月30日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、英GDP改定値、独失業率(失業保険申請率)など
＜国内＞
08:50　鉱工業生産(5月)　3.5％　-1.1％
14:00　住宅着工件数(5月)　-15.2％　-26.6％


レントが東証スタンダードに新規上場(公開価格:4330円)

リップスが東証グロースに新規上場(公開価格:3130円)


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(6月)　49.7　49.5
10:30　中・非製造業PMI(6月)　50.3　50.3
10:30　中・総合PMI(6月)　　50.4
15:00　英・GDP改定値(1-3月)　　1.3％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(6月)　　6.3％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(5月)　4.0％　3.9％
19:30　印・鉱工業生産(5月)　2.3％　2.7％
19:30　印・財政赤字(5月)　　1兆8630億ルピー
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　ブ・基礎的財政収支(5月)　　142億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(5月)　　61.7％
21:00　独・消費者物価指数(6月)　　2.1％
21:00　南ア・貿易収支(5月)　　141億ランド
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(6月)　42.8　40.5


印・銀行貸出(5月)　　10.3％

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が討論会で発言

欧・ECBフォーラム(7月2日まで)、ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が開会の辞

米・フィラデルフィア連銀のハーカー総裁が退任

香港国家安全維持法(国安法)の施行から5年


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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