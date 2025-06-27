*07:08JST 米国株式市場は上昇、利下げ期待が高まる（26日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

SEP24

Ｏ 39030（ドル建て）

Ｈ 39900

Ｌ 39025

Ｃ 39835 大証比+335（イブニング比+55）

Vol 4780



SEP24

Ｏ 38950（円建て）

Ｈ 39810

Ｌ 38935

Ｃ 39745 大証比+245（イブニング比-35）

Vol 18894

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル144.43円換算）で、日本郵政＜6178＞、アドバンテ

スト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、三井住友FG＜8316＞、東京エレク＜8035＞、みずほFG<84

11>、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 170.63 1.48 2464 7.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 13.82 0.20 1996 19.5

8035 (TOELY) 東京エレク 92.51 4.23 26722 342

6758 (SONY.N) ソニー 25.54 0.62 3689 16

9432 (NTTYY) NTT 25.96 0.07 150 0.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 19.86 0.82 2868 14

6501 (HTHIY) 日立製作所 28.49 0.72 4115 20

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.54 1.46 48442 142

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 34.38 2.18 9931 101

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.95 0.49 4607 24

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 104.02 4.07 7512 34

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 15.23 0.32 3666 51

8031 (MITSY) 三井物産 401.01 7.32 2896 22.5

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.24 0.29 8117 17

4568 (DSNKY) 第一三共 22.96 -0.20 3316 17

9433 (KDDIY) KDDI 16.57 0.15 2393 -1

7974 (NTDOY) 任天堂 23.24 0.50 13426 6

8766 (TKOMY) 東京海上HD 41.69 1.28 6021 18

7267 (HMC.N) 本田技研工業 28.81 0.20 1387 7

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.78 -0.01 4269 -10

6902 (DNZOY) デンソー 13.31 0.28 1922 2

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.29 0.24 7594 11

4661 (OLCLY) オリエンランド 22.51 0.48 3251 11

8411 (MFG.N) みずほFG 5.60 0.09 4044 48

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.25 0.01 16248 33

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.06 0.09 4350 -7

7741 (HOCPY) HOYA 117.77 -0.03 17010 145

6503 (MIELY) 三菱電機 42.30 0.49 3055 21

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.36 0.19 2126 8

7751 (CAJPY) キヤノン 29.13 0.25 4207 -13

6273 (SMCAY) SMC 17.74 0.29 51244 94

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1361 -163.5

6146 (DSCSY) ディスコ 27.50 0.70 39718 628

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.93 0.31 2301 12

8053 (SSUMY) 住友商事 25.37 0.76 3664 27

6702 (FJTSY) 富士通 23.42 0.34 3383 3

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.64 -5.75 16412 112

5108 (BRDCY) ブリヂストン 20.34 0.12 5875 -30

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 0.00 1405 65.5

8002 (MARUY) 丸紅 198.35 3.57 2865 18

6723 (RNECY) ルネサス 6.05 -0.72 1748 12.5

6954 (FANUY) ファナック 13.42 0.42 3877 31

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.27 0.48 3216 11

8801 (MTSFY) 三井不動産 28.80 0.40 1387 7

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.01 0.70 4623 46

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.87 0.00 3140 11

6594 (NJDCY) 日本電産 5.03 -0.02 2906 19

6857 (ATEYY) アドバンテスト 75.39 4.23 10888 188

4543 (TRUMY) テルモ 18.62 0.25 2689 7.5

8591 (IX.N) オリックス 21.93 0.63 3167 22

（時価総額上位50位、1ドル144.43円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.73 1405 65.5 4.89

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.43 1331 42 3.26

6857 (ATEYY) アドバンテスト 75.39 10888 188 1.76

4911 (SSDOY) 資生堂 17.69 2555 43 1.71

6146 (DSCSY) ディスコ 27.50 39718 628 1.61

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1361 -163.5 -10.72

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.90 2008 -29 -1.42

4689 (YAHOY) LINEヤフー 7.03 508 -7.2 -1.40

1605 (IPXHY) 国際石油開発 13.83 1997 -21 -1.04

5020 (JXHLY) ENEOS 9.78 706 -6.1 -0.86



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：43386.84 前日比：404.41

始値：43084.07 高値：43430.99 安値：43084.07

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：20167.91 前日比：194.36

始値：20062.19 高値：20187.15 安値：19982.48

年初来高値：20167.91 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6141.02 前日比：48.86

始値：6112.09 高値：6146.52 安値：6107.27

年初来高値：6144.15 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.807％ 米10年国債 4.24％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は404.41ドル高の43386.84ドル、ナスダックは194.3

6ポイント高の20167.91で取引を終了した。

トランプ大統領が次期連邦準備制度理事会（FRB）議長を早期指名するとの報道を受

け、利下げ期待が再燃し、寄り付き後、上昇。金利低下が支援し、終日買いが先行

した。金利安に加え、半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、ナスダッ

クも続伸、相場を一段と押し上げ、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別

ではメディア・娯楽が上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

調味料メーカーのマコーミック（MKC）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が

予想を上回り、上昇。暗号資産取引プラットフォームを提供するコインベース（COI

N）はステーブルコインを巡る規制ルールを定めたGENIUS法案の上院可決を好感した

買いが続いた。太陽エネルギー機器メーカー、エンフェーズ・エナジー（ENPH）、

太陽電池モジュール製造会社のファーストソーラー（FSLR）はトランプ大統領の減

税案に含まれる太陽光発電関連企業の補助金廃止の方針を変更することを議会が検

討しているとの報道で、買い戻された。金融サービスのジェフリーズ・ファイナン

シャル・グループ（JEF）は第2四半期決算で、経済や地政学的混乱が響き減益とな

ったが、小幅高。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は取引終了後、四半期決算を発表。売上が予

想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》