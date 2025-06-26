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6月26日本国債市場：債券先物は139円21銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:44JST 6月26日本国債市場：債券先物は139円21銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年9月限
寄付139円36銭 高値139円46銭 安値139円18銭 引け139円21銭
2年 472回 0.716％
5年 178回 0.952％
10年 378回 1.403％
20年 192回 2.304％
26日の債券先物9月限は139円36銭で取引を開始し、139円21銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.76％、10年債は4.27％、30年債は4.81％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.54％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.10％、NZ10年債は4.47％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21：30 米・1-3月期国内総生産確定値（予想：前期比年率－0.2％）
・21：30 米・5月耐久財受注（予想：前月比＋7.5％、4月：－6.3％）
・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：24.7万件、前回：24.5万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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