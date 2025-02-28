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2月28日本国債市場：債券先物は139円59銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:40JST 2月28日本国債市場：債券先物は139円59銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付139円65銭 高値139円91銭 安値139円59銭 引け139円77銭 33428枚
2年 470回 0.813％
5年 176回 1.040％
10年 377回 1.393％
20年 191回 2.046％
28日の債券先物3月限は強含み。139円65銭で取引を開始し、139円59銭まで下げたが、午後の取引で139円91銭まで反発し、139円77銭で取引を終えた。主に5年債の利回りが低下した。
＜米国債概況＞
2年債は4.03％、10年債は4.23％、30年債は4.51％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.41％、英国債は4.51％、オーストラリア10年債は4.29％、NZ10年債は4.40％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：30 加・10-12月期国内総生産（予想：前期比年率+1.7％、7-9月：+1.0％）
・22：30 米・1月個人所得（予想：前月比+0.4％、12月：+0.4％）
・22：30 米・1月個人消費支出（予想：前月比+0.2％、12月：+0.7％）
・22：30 米・1月PCEコア価格指数（予想：前年比+2.6％、12月：+2.8％）
・23：45 米・2月MNIシカゴPMI（予想：40.8、1月：39.5）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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