*15:40JST 2月28日本国債市場：債券先物は139円59銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付139円65銭 高値139円91銭 安値139円59銭 引け139円77銭 33428枚

2年 470回 0.813％

5年 176回 1.040％

10年 377回 1.393％

20年 191回 2.046％

28日の債券先物3月限は強含み。139円65銭で取引を開始し、139円59銭まで下げたが、午後の取引で139円91銭まで反発し、139円77銭で取引を終えた。主に5年債の利回りが低下した。



＜米国債概況＞

2年債は4.03％、10年債は4.23％、30年債は4.51％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.41％、英国債は4.51％、オーストラリア10年債は4.29％、NZ10年債は4.40％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・22：30 加・10-12月期国内総生産（予想：前期比年率+1.7％、7-9月：+1.0％）

・22：30 米・1月個人所得（予想：前月比+0.4％、12月：+0.4％）

・22：30 米・1月個人消費支出（予想：前月比+0.2％、12月：+0.7％）

・22：30 米・1月PCEコア価格指数（予想：前年比+2.6％、12月：+2.8％）

・23：45 米・2月MNIシカゴPMI（予想：40.8、1月：39.5）



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