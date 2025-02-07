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東陽倉庫など／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜4429＞ ;リックソフト;4113%;32900;36.93;855;-3 ＜1595＞ ;NZAMJリート;1647%;313040;75.86;1715;-5 ＜2636＞ ;ＧＸガバ日株;1200%;24;2.00;3420;60 ＜3172＞ ;ティーライフ;871%;12200;27.75;1082;-5 ＜1560＞ ;ブルサKLCI;840%;395;2737.33;5260;-40 ＜1578＞ ;上場225M;744%;10168;1.39;3100;-20 ＜4712＞ ;ＫｅｙＨ;663%;67000;7.61;755;5 ＜7812＞ ;クレステック;611%;5500;151.00;1540;-9 ＜8927＞ ;明豊エンター;499%;128800;68.13;287;1 ＜2540＞ ;養命酒;463%;17600;43.32;2570;-10 ＜213A＞ ;上場日経半導体;407%;102390;10.20;153.4;0 ＜9233＞ ;アジア航測;329%;10200;89.20;1166;-9 ＜4386＞ ;SIGG;322%;43500;77.35;677;2 ＜2698＞ ;キャンドゥ;311%;14000;15.54;3370;35 ＜6071＞ ;ＩＢＪ;310%;164800;18.42;643;-11 ＜9306＞ ;東陽倉;292%;3800;126.91;1445;5 ＜9558＞ ;ジャパニアス;273%;18000;1078.00;2166;-5 ＜4060＞ ;ｒａｋｕｍｏ;263%;34200;384.50;827;-10 ＜7256＞ ;河西工;252%;381400;23.79;112;3 ＜1679＞ ;ＮＹダウ;250%;50;5.18;55680;-520
[コメント]東陽倉庫＜9306＞はPBR1倍を下回って推移している。《TY》
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