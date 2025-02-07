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個別銘柄戦略:メルカリやデジハHDなどに注目
記事提供元：フィスコ
*09:08JST 個別銘柄戦略:メルカリやデジハHDなどに注目
昨日6日の米株式市場でNYダウは125.65ドル安の44,747.63、ナスダック総合指数は99.66pt高の19,791.99、シカゴ日経225先物は大阪日中比120円安の38,970円。為替は1ドル＝151.40-60円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が40.7％増となったFスターズ＜3687＞、上期決コア営業利益が28.9％増と第1四半期の13.1％減から増益に転じたメルカリ＜4385＞、第3四半期累計の営業利益が29.2％増で記念配当と記念株主優待も発表したデジハHD＜3676＞、第3四半期累計の営業利益が57.7％増で配当予想を上方修正した丸大食＜2288＞、第3四半期累計の調整後EBITDAが16.1％増となったラインヤフー＜4689＞、25年3月期業績予想を上方修正したJCU＜4975＞、ホーチキ＜6745＞、25年3月期業績と配当予想を上方修正し販売価格改定も発表した極東開＜7226＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が29.4％増となった助川電気＜7711＞などが物色されそうだ。コア営業利益が前期1.4％減・今期16.1％減予想と発表した協和キリン＜4151＞、第1四半期営業利益が62.7％減となった浜松ホトニク＜6965＞、第3四半期累計の事業利益が50.7％減となったJFE＜5411＞、第3四半期累計の営業損益が187億円の赤字と上期の7.13億円の赤字から赤字幅が拡大したコニカミノルタ＜4902＞、25年3月期業績予想を下方修正したTOWA＜6315＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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