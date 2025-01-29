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1月29日本国債市場：債券先物は141円15銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:43JST 1月29日本国債市場：債券先物は141円15銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付141円18銭 高値141円29銭 安値141円09銭 引け141円15銭 20188枚
2年 468回 0.700％
5年 175回 0.855％
10年 377回 1.195％
20年 191回 1.880％
29日の債券先物3月限は上げ渋り。141円18銭で取引を開始し、午前中に141円29銭まで買われたが、午後の取引で141円09銭まで下落し、141円15銭で取引終了。10年債と20年債の利回りが主に低下した。
＜米国債概況＞
2年債は4.19％、10年債は4.52％、30年債は4.77％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.56％、英国債は4.61％、オーストラリア10年債は4.37％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・04：00 米・連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明（政策金利は据え置きの公算）
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