*08:46JST 1/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（43221.55、+703.27）

・ナスダック総合指数は上昇（19511.23、+466.84）

・SOX指数は上昇（5153.67、+107.71）

・シカゴ日経先物は上昇（38755、+365）

・VIX指数は低下（16.12、-2.59）

・米原油先物は上昇（80.04、+2.54）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38444.58、-29.72）

・1ドル＝156.30-40

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月国内企業物価指数

・12月豪失業率

・12月中SWIFTグローバル支払い元建て

・11月英鉱工業生産指数

・11月英商品貿易収支

・12月独CPI

・11月欧・ユーロ圏貿易収支

・ブラジルFGV消費者物価指数

・11月ブラジル経済活動

・12月米フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・米新規失業保険申請件数

・12月米小売売上高

・12月米輸入物価指数

・11月米企業在庫

・1月米NAHB住宅市場指数

・韓国中央銀行が政策金利発表

・12月ECB議事要旨《ST》