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1/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 1/16
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（43221.55、+703.27）
・ナスダック総合指数は上昇（19511.23、+466.84）
・SOX指数は上昇（5153.67、+107.71）
・シカゴ日経先物は上昇（38755、+365）
・VIX指数は低下（16.12、-2.59）
・米原油先物は上昇（80.04、+2.54）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38444.58、-29.72）
・1ドル＝156.30-40
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月国内企業物価指数
・12月豪失業率
・12月中SWIFTグローバル支払い元建て
・11月英鉱工業生産指数
・11月英商品貿易収支
・12月独CPI
・11月欧・ユーロ圏貿易収支
・ブラジルFGV消費者物価指数
・11月ブラジル経済活動
・12月米フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・米新規失業保険申請件数
・12月米小売売上高
・12月米輸入物価指数
・11月米企業在庫
・1月米NAHB住宅市場指数
・韓国中央銀行が政策金利発表
・12月ECB議事要旨《ST》
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