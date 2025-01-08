*15:48JST 1月8日本国債市場：債券先物は141円23銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付141円35銭 高値141円35銭 安値141円17銭 引け141円23銭 26630枚

2年 468回 0.651％

5年 174回 0.816％

10年 376回 1.181％

20年 190回 1.960％



8日の債券先物3月限は弱含み。141円35銭で取引を開始し、141円35銭から141円17銭まで下落し、141円23銭で取引を終了した。10年以降の年限の利回りが主に上昇。



＜米国債概況＞

2年債は4.27％、10年債は4.67％、30年債は4.91％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.48％、英国債は4.68％、オーストラリア10年債は4.50％、NZ10年債は4.53％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・19：00 ユーロ圏・12月景況感（予想：95.6、11月：95.8）

・19：00 ユーロ圏・11月生産者物価指数（予想：前年比-1.4％、10月：-3.2％）

・22：15 米・12月ADP雇用統計（予想：前月比+14.0万人、11月：+14.6万人）

・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万人、前回：21.1万人）

・24：00 米・11月卸売売上高（予想：前月比+0.2％、10月：-0.1％）

・04：00 米・連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月開催分）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》