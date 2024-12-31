関連記事
米国株式市場は続落、利下げ期待の後退で新年度相場に慎重な見解（30日）
*09:55JST 米国株式市場は続落、利下げ期待の後退で新年度相場に慎重な見解（30日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）
MAR24
Ｏ 40250（ドル建て）
Ｈ 40450
Ｌ 39370
Ｃ 39530 大証比-460（イブニング比+80）
Vol 4795
MAR24
Ｏ 40165（円建て）
Ｈ 40355
Ｌ 39270
Ｃ 39435 大証比-555（イブニング比-15）
Vol 22247
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル156.82円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、本田技
研工業＜7267＞、トヨタ自動車＜7203＞、デンソー＜6902＞、ディスコ＜6146＞、日本電産<
6594>、ルネサス＜6723＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 195.66 -3.86 3068 -7
8
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.73 0.08 1839 -7
8035 (TOELY) 東京エレク 76.73 -0.09 24066 -11
9
6758 (SONY.N) ソニー 21.21 -0.25 3326 -4
3
9432 (NTTYY) NTT 25.06 0.15 157 -1
8058 (MTSUY) 三菱商事 16.50 -0.01 2588 -1
6
6501 (HTHIY) 日立製作所 49.57 -0.91 3887 -5
0
9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.87 -0.51 53115 -70
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.94 -0.10 9077 -108
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.62 -0.17 5213 -8
3
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 98.79 -0.21 7746 -8
6
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.55 0.12 3803 39
8031 (MITSY) 三井物産 417.91 -0.71 3277 -3
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.06 -0.39 11024 -121
4568 (DSNKY) 第一三共 27.42 -0.50 4300 -5
2
9433 (KDDIY) KDDI 15.96 -0.01 5006 -36
7974 (NTDOY) 任天堂 14.62 -0.06 9171 -9
3
8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.92 -0.24 5633 -95
7267 (HMC.N) 本田技研工業 28.50 -0.26 1490 -4
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.23 0.03 4149 6
9
6902 (DNZOY) デンソー 13.82 -0.01 2167 -47.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.17 -0.33 6953 -4
6
4661 (OLCLY) オリエンランド 21.57 -0.25 3383 -3
9
8411 (MFG.N) みずほFG 4.92 0.04 3862 -11
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.68 0.01 18317 -34
3
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.17 -0.10 4131 -5
0
7741 (HOCPY) HOYA 125.25 -1.02 19642 -173
6503 (MIELY) 三菱電機 33.80 -0.16 2650 -3
7
6981 (MRAAY) 村田製作所 8.04 -0.01 2522 -37.
5
7751 (CAJPY) キヤノン 32.55 -0.13 5104 -5
7
6273 (SMCAY) SMC 19.49 -0.13 61128 -1052
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 0.00 1388 -106.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 26.70 -0.60 41871 -85
9
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.69 0.04 2461 -26
8053 (SSUMY) 住友商事 21.64 -0.07 3394 -3
4
6702 (FJTSY) 富士通 17.61 -0.10 2762 -37.
5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 82.14 0.29 12881 1
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.11 0.02 5366 2
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 0.00 1546 55.
5
8002 (MARUY) 丸紅 150.59 0.54 2362 -30.
5
6723 (RNECY) ルネサス 6.40 -0.14 2007 -39.
5
6954 (FANUY) ファナック 13.11 0.00 4112 -6
3
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.69 -0.21 3401 -48
8801 (MTSFY) 三井不動産 24.00 0.10 1255 -1
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 27.41 0.00 4298 -5
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.39 -0.03 3259 -5
0
6594 (NJDCY) 日本電産 4.46 -0.03 2798 -5
7
6857 (ATEYY) アドバンテスト 57.80 -0.90 9064 -13
4
4543 (TRUMY) テルモ 19.38 -0.16 3039 -2
3
8591 (IX.N) オリックス 106.70 -0.23 3347 -6
1
（時価総額上位50位、1ドル156.82円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 11.65 913 86.7 10.49
8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5310 370 7.4
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 1546 55.5 3.7
2
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.23 4149 69 1.6
9
1605 (IPXHY) 国際石油開発 12.75 1999 28.5 1.4
5
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7259 (ASEKY) アイシン精機 10.00 1568 -209.5 -11.7
9
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 1388 -106.5 -7.1
3
6752 (PCRHY) パナソニック 10.02 1572 -71 -4.3
2
7267 (HMC.N) 本田技研工業 28.50 1490 -45 -2.9
3
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 4.84 1265 -37.5 -2.8
8
「米国株式市場概況」（30日）
ＮＹＤＯＷ
終値：42573.73 前日比：-418.48
始値：42863.86 高値：42863.86 安値：42263.51
年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67
前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14
Ｎａｓｄａｑ
終値：19486.79 前日比：-235.25
始値：19460.41 高値：19622.93 安値：19342.51
年初来高値：20173.89 年初来安値：14510.30
前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24
Ｓ＆Ｐ５００
終値：5906.94 前日比：-63.90
始値：5920.67 高値：5940.79 安値：5869.16
年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.75％ 米10年国債 4.539％
米国株式市場は続落。ダウ平均は418.48ドル安の42,573.73ドル、ナスダックは235.
24ポイント安の19,486.79で取引を終了した。
年末に向けた利益確定売りが続き、寄り付き後、大幅下落。12月シカゴ購買部協会
景気指数の悪化で景気への懸念も浮上し、続落した。同時に、利下げ期待の後退で
来年の相場に慎重な見通しも浮上、調整で売りが優勢となり終日軟調に推移。長期
金利の低下や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が下支えとなり、相場は終盤に
かけ下げ幅を縮小し終了した。セクター別では自動車・自動車部品が大幅安。
半導体のエヌビディア（NVDA）は、動画共有サービス提供のTikTokを運営するバイ
トダンスが2025年度、中国以外で最大70億ドル相当出資し、同社の人工知能（AI）
チップを使用する計画が報じられ、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は韓
国のジェジュ航空運航の737‐800機の事故を受け、同国当局が同型機を巡り特別検
査を実施する計画が明らかになり、警戒感に売られた。
住宅建設会社のKBホーム（KBH）やDRホートン（DHI）などは来年の金利先安観を背
景とした需要増期待の後退で、それぞれ下落。バイオ医薬品メーカーのアクサム・
セラピューティクス（AXSM）は開発中のアルツハイマー型認知症治療薬を巡る治験
結果が目標に満たず、下落。
イエレン財務長官は、債務上限を巡り1月中旬にも達する公算大と警告し、議会に行
動を促した。
（Horiko Capital Management LLC）《ST》
スポンサードリンク