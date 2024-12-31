*09:55JST 米国株式市場は続落、利下げ期待の後退で新年度相場に慎重な見解（30日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

MAR24

Ｏ 40250（ドル建て）

Ｈ 40450

Ｌ 39370

Ｃ 39530 大証比-460（イブニング比+80）

Vol 4795



MAR24

Ｏ 40165（円建て）

Ｈ 40355

Ｌ 39270

Ｃ 39435 大証比-555（イブニング比-15）

Vol 22247

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.82円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、本田技

研工業＜7267＞、トヨタ自動車＜7203＞、デンソー＜6902＞、ディスコ＜6146＞、日本電産<

6594>、ルネサス＜6723＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 195.66 -3.86 3068 -7

8

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.73 0.08 1839 -7

8035 (TOELY) 東京エレク 76.73 -0.09 24066 -11

9

6758 (SONY.N) ソニー 21.21 -0.25 3326 -4

3

9432 (NTTYY) NTT 25.06 0.15 157 -1

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.50 -0.01 2588 -1

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 49.57 -0.91 3887 -5

0

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.87 -0.51 53115 -70

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.94 -0.10 9077 -108

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.62 -0.17 5213 -8

3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 98.79 -0.21 7746 -8

6

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.55 0.12 3803 39

8031 (MITSY) 三井物産 417.91 -0.71 3277 -3

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.06 -0.39 11024 -121

4568 (DSNKY) 第一三共 27.42 -0.50 4300 -5

2

9433 (KDDIY) KDDI 15.96 -0.01 5006 -36

7974 (NTDOY) 任天堂 14.62 -0.06 9171 -9

3

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.92 -0.24 5633 -95

7267 (HMC.N) 本田技研工業 28.50 -0.26 1490 -4

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.23 0.03 4149 6

9

6902 (DNZOY) デンソー 13.82 -0.01 2167 -47.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.17 -0.33 6953 -4

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.57 -0.25 3383 -3

9

8411 (MFG.N) みずほFG 4.92 0.04 3862 -11

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.68 0.01 18317 -34

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.17 -0.10 4131 -5

0

7741 (HOCPY) HOYA 125.25 -1.02 19642 -173

6503 (MIELY) 三菱電機 33.80 -0.16 2650 -3

7

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.04 -0.01 2522 -37.

5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.55 -0.13 5104 -5

7

6273 (SMCAY) SMC 19.49 -0.13 61128 -1052

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 0.00 1388 -106.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 26.70 -0.60 41871 -85

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.69 0.04 2461 -26

8053 (SSUMY) 住友商事 21.64 -0.07 3394 -3

4

6702 (FJTSY) 富士通 17.61 -0.10 2762 -37.

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 82.14 0.29 12881 1

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.11 0.02 5366 2

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 0.00 1546 55.

5

8002 (MARUY) 丸紅 150.59 0.54 2362 -30.

5

6723 (RNECY) ルネサス 6.40 -0.14 2007 -39.

5

6954 (FANUY) ファナック 13.11 0.00 4112 -6

3

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.69 -0.21 3401 -48

8801 (MTSFY) 三井不動産 24.00 0.10 1255 -1

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 27.41 0.00 4298 -5

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.39 -0.03 3259 -5

0

6594 (NJDCY) 日本電産 4.46 -0.03 2798 -5

7

6857 (ATEYY) アドバンテスト 57.80 -0.90 9064 -13

4

4543 (TRUMY) テルモ 19.38 -0.16 3039 -2

3

8591 (IX.N) オリックス 106.70 -0.23 3347 -6

1

（時価総額上位50位、1ドル156.82円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 11.65 913 86.7 10.49

8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5310 370 7.4

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 1546 55.5 3.7

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.23 4149 69 1.6

9

1605 (IPXHY) 国際石油開発 12.75 1999 28.5 1.4

5

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.00 1568 -209.5 -11.7

9

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.85 1388 -106.5 -7.1

3

6752 (PCRHY) パナソニック 10.02 1572 -71 -4.3

2

7267 (HMC.N) 本田技研工業 28.50 1490 -45 -2.9

3

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 4.84 1265 -37.5 -2.8

8



「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42573.73 前日比：-418.48

始値：42863.86 高値：42863.86 安値：42263.51

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19486.79 前日比：-235.25

始値：19460.41 高値：19622.93 安値：19342.51

年初来高値：20173.89 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5906.94 前日比：-63.90

始値：5920.67 高値：5940.79 安値：5869.16

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.75％ 米10年国債 4.539％



米国株式市場は続落。ダウ平均は418.48ドル安の42,573.73ドル、ナスダックは235.

24ポイント安の19,486.79で取引を終了した。

年末に向けた利益確定売りが続き、寄り付き後、大幅下落。12月シカゴ購買部協会

景気指数の悪化で景気への懸念も浮上し、続落した。同時に、利下げ期待の後退で

来年の相場に慎重な見通しも浮上、調整で売りが優勢となり終日軟調に推移。長期

金利の低下や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が下支えとなり、相場は終盤に

かけ下げ幅を縮小し終了した。セクター別では自動車・自動車部品が大幅安。

半導体のエヌビディア（NVDA）は、動画共有サービス提供のTikTokを運営するバイ

トダンスが2025年度、中国以外で最大70億ドル相当出資し、同社の人工知能（AI）

チップを使用する計画が報じられ、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は韓

国のジェジュ航空運航の737‐800機の事故を受け、同国当局が同型機を巡り特別検

査を実施する計画が明らかになり、警戒感に売られた。

住宅建設会社のKBホーム（KBH）やDRホートン（DHI）などは来年の金利先安観を背

景とした需要増期待の後退で、それぞれ下落。バイオ医薬品メーカーのアクサム・

セラピューティクス（AXSM）は開発中のアルツハイマー型認知症治療薬を巡る治験

結果が目標に満たず、下落。

イエレン財務長官は、債務上限を巡り1月中旬にも達する公算大と警告し、議会に行

動を促した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》